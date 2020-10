Gespot op de catwalk: Pantone’s modekleuren lente/zomer 2021

De modeweken voor lente/zomer 2021 stonden bol van de kleur. Ook de kleur rapporten van Pantone over London Fashion Week en New York Fashion Week stonden in het thema van ‘de vreugde van kleur’ en ‘flexibiliteit en innovatie’. Pantone presenteerde een reeks aan kleuren die de boventoon spelen in het seizoen met een overlap tussen New York en Londen.

FashionUnited selecteert enkele catwalklooks uit beide modeweken per trendkleur. Van mint tot een dieppaarse amethist en indigo en purple rose. Naast een explosie aan kleur zitten in het palet ook enkele klassieke neutrale tinten.

Waar normaal gesproken dit artikel bestaat uit enkel catwalk foto's, zagen de modeweken er de afgelopen tijd flink anders uit. Waar het ene merk toch een fysieke show presenteerde, gingen anderen weer digitaal of presenteerden een lookbook.

Gespot op de catwalk: Pantone’s London Fashion Week kleuren voor SS21

Pantone 14-3205 Pirouette

Pirouette is een ‘doorzichtige roze tint’ die een zachte sfeer toevoegt in het kleurenpalet, aldus Pantone.

Beeld: via Catwalkpictures.com. Van boven naar onder: Emilia Wickstead, Halpern

Pantone 16-0436 Pickled Pepper

Zoals de naam al doet vermoeden is ‘Pickled Pepper’ gelinkt aan een gepekelde peper en als kleur zowel ‘zoet als verrassend pittig’ is.

Beeld: Paria Farzaneh SS21 via Catwalkpictures.com

Pantone 15-3716 Purple Rose

Ondanks de naam die verwijst naar een paarse roos, is deze kleur meer een lila-tint. Pantone omschrijft de kleur als een tint die een gevoel van ‘magie’ toevoegt.

Beeld: Victoria Beckham SS21 via Catwalkpictures.com

Pantone 16-1253 Orange Ochre

Deze okertint met een oranje boventoon overstijgt volgens kleureninstituut de seizoenen.

Beeld: via Catwalkpictures.com. Van boven naar onder: Molly Goddard, Robyn Lynch.

Pantone 14-1050 Marigold

De Marigold-kleur (goudbloesem) is populair in het SS21-seizoen. Het komt zowel in het LFW als NYFW-rapport van Pantone voor. De ‘gele kleur is doordrenkt met goud en oranje en heeft een verwarmende aanwezigheid’ aldus het rapport.

Beeld: via Catwalkpictures.com. Van boven naar onder: Burberry, Chocheng, Jason Wu, Sukeina.

Pantone 18-4250 Indigo Bunting

Dat de indigo-kleur refereert naar blauw is geen geheim. Pantone omschrijft ‘Indigo Bunting’ dan ook als een ‘briljant blauw met een vrolijke vlaag’.

Beeld: via Catwalkpictures.com. Van boven naar onder: Burberry, David Koma, Molly Goddard.

Pantone 18-1552 Lava Falls

Deze iets diepere rood doet volgens het kleureninstituut denken aan lava.

Beeld: Marrknull SS21 via Catwalkpictures.com

Pantone 13-0647 Illuminating

In de donkere tijden van de pandemie kan de consument wel een zonnige dag gebruiken, zo moet Pantone gedacht hebben. De gele kleur ‘Illuminating’ is ‘vriendelijk, optimistisch en vrolijk’. Ook deze tint komt net als Marigold voor in zowel de trendrapporten voor LFW en NYFW.

Beeld: via Catwalkpictures.com. Van boven naar onder: Collina Strada, Flying Solo, Richard Malone, Thakoon.

Pantone 16-4535 Blue Atoll

Blue Atoll is de kleur van een helderblauwe zee op een tropisch eiland.

Beeld: Preen by Thornton Bregazzi SS21 via Catwalkpictures.com

Gespot op de catwalk: Pantone’s New York Fashion Week kleuren voor SS21

Pantone 15-4020 Cerulean

Wie de kleur ‘Cerulean’ vaag herkent, kent deze kleur wellicht uit de film The Devil Wears Prada waar in een van de iconische scène de diverse tinten blauw worden aangekaart. ‘Cerulean’ is hemelsblauw en een prachtige zachte tint in het palet.

Beeld: via Catwalkpictures.com. Van boven naar onder: Adeam, PH5.

Pantone 18-1248 Rust

Deze tint behoeft eigenlijk geen omschrijving. Deze roesttinten die ook vaak voorkomt in herfstbladeren is dan wel weer opmerkelijk in het palet voor een voorjaars/zomer collectie.

Beeld: LRS SS21 via Catwalkpictures.com

Pantone 18-4140 French Blue

Waarom deze helderblauwe kleur gelinkt wordt aan Frankrijk en specifiek aan ‘Parijs die ontwaakt in de lente’ is niet meteen duidelijk in het Pantone rapport. Het zit net een paar tinten naast ‘Indigo Bunting’.

Beeld: Jason Wu SS21 via Catwalkpictures.com

Pantone 13-0117 Green Ash

Het kleurenpalet van New York Fashion Week kent twee groentinten waarvan de eerste ‘Green Ash’ is. Deze mint/menthol groene tint is ‘koel en kalmerend’, aldus Pantone.

Beeld: via Catwalkpictures.com. Van boven naar onder: PH5, Reem Acra.

Pantone 16-1529 Burnt Coral

Een koraalkleur behoeft eigenlijk geen omschrijving, het spreekt voor zich. Toch omschrijft Pantone de kleur als ‘een uitnodiging voor gezelligheid’.

Beeld: via Catwalkpictures.com. Van boven naar onder: Carolina Herrera, Flying Solo, PH5.

Pantone 16-5938 Mint

De kleur ‘Mint’ is zo straightforward als maar zijn kan. Een kleur die ‘verfrist en herstelt’, aldus Pantone.

Beeld: Badgley Mishka SS21 via Catwalkpictures.com

Pantone 17-3628 Amethyst Orchid

Deze paarse juweeltint heeft een zweem van bloemigheid, aldus het kleureninstituut.

Beeld: Tom Ford SS21 via Catwalkpictures.com

Pantone 18-2043 Raspberry Sorbet

De naam van deze kleur zorgt ervoor dat men meteen een beeld krijgt. Een frambozensorbet, een prikkelende roze kleur voor het lente/zomer 21 seizoen.

Beeld: via Catwalkpictures.com. Van boven naar onder: Goom Jeo, Jason Wu

Pantone 17-5104 Ultimate Gray

Last but not least in FashionUnited’s round-up is een klassieke grijze tint. Ultimate Grey komt zowel bij LFW als NYFW in het kleurrapport voor en is uiteraard volgens Pantone, de ultieme grijs.