Gespot op de catwalk: Pantone’s SS23 modekleuren

Voor elk modeseizoen selecteert de wereldwijde kleurenautoriteit Pantone een reeks kleuren waarvan zij voorspelt dat ze in de collecties op de catwalk te zien zullen zijn en die volgens haar het huidige klimaat van de industrie bepalen.

Terwijl de kleuren in het centrale palet voor het seizoen SS23 gericht waren op het aanmoedigen van experiment en individualistische expressie, bleef Pantone's New Classics compilatie steken in "ultra-kalmte tinten" die dichter bij rust bleven. Elke tint werd gekozen om het nieuwe tijdperk te weerspiegelen dat het komende seizoen zal aanbreken, en ook hoe de afgelopen jaren de relatie met kleur hebben beïnvloed.

FashionUnited heeft elk van de belangrijkste kleuren die volgens Pantone volgend seizoen de mode zullen bepalen en waar ze zijn gespot op de SS23 catwalk uitgesplitst.

Pantone's Fiery Red komt met een meer "energieke intensiteit", wat betekent dat elk item dat de levendige tint heeft onmiddellijk opvalt. De essentie ervan kwam sterk naar voren in soepele jurken die de silhouetten van de modellen in een aantal SS23-collecties omhulden.

Beetroot Purple wordt door Pantone omschreven als een "geëngageerd fuschia" dat de "vruchten van de natuur" weergeeft. De opvallende tint wordt sterk weerspiegeld in de even opvallende ontwerpen waarin het is verwerkt, wat met name gold voor Harris Reed's krachtige hoed en jurk combinatie als onderdeel van zijn genderfluid collectie.

Deze pittige tint verwijdert de drager van de citrusachtige ondertonen van een standaard sinaasappel en brengt in plaats daarvan een tint die een vleugje rood in zijn vezels opneemt. In overeenstemming met zijn sterke uitstraling werd Tangelo gebruikt in een reeks gedurfde ontwerpen, zoals de lage taille jurk van Bottega Veneta die werd geleverd met een vederlichte onderrok.

Als een evolutie van de populaire 'Coral Rose' Pantone tint van vorig jaar, neemt Peach Pink kleding in een meer subtiele richting, maar nog steeds met een boeiende kleur. Gesport in alles van nauwsluitende stukken tot oversized vormen, komt deze "verzorgende" tint als een warmer alternatief voor een typische perziktint.

Empire Yellow is een tint die Pantone's doel weerspiegelt om gebruikers te stimuleren om te durven, met een "lichtgevende" tint die in het oog springt. Of deze kleur nu wordt gebruikt voor een jurk die over de vloer gaat of voor op zichzelf staande accessoires, stukken die gebruik maken van deze kleur zullen zeker de aandacht trekken omdat ze vreugde uitstraalt.

SS23 Collections. (From left) Image: Diesel, Halpern, Fendi

Tussen de vele opvallende kleuren bleek Blue Perennial een van de meer rustgevende tinten te zijn, ondanks Pantone's beschrijving dat het een "opvallend blauw" is dat "opvalt" in het palet. Het gebruik ervan zorgde vaak voor een grillig element in zelfs de meest simplistische ontwerpen, zoals de strakke mini-jurk van Diesel die de toon gebruikte in een ombre effect.

Classic Green

SS23 Collections. (From left) Image: Etro, Akris, Chet Lo

In overeenstemming met zijn doel om te experimenteren, is Classic Green een gedurfde tint die een sterk contrast vormt met zijn tegenhangers. Omschreven als "voedend", zegt Pantone dat deze tint "doordrenkt is met gezondheidsbevorderende kwaliteiten", wat mogelijk bijdraagt aan het zware gebruik ervan in zomerse outfits.

Crystal Rose

SS23 Collections. (From left) Image: Ermanno Scervino, Craig Green, Vetements

Crystal Rose, een wereld apart van Pantone's 'Beetroot Purple', heeft een zachtere uitstraling die volgens de organisatie moderne romantiek probeert over te brengen. Terwijl de tint populair was bij zweverige, lichtgewicht materialen, werd hij ook vaak gebruikt bij meer structurele ontwerpen en op maat gemaakte stukken, zoals Vetements driedelige outfit.

Love Bird

SS23 Collections. (From left) Image: Michael Kors, Victoria Beckham, Gestuz

Love Bird was een kleur die in de voorgaande seizoenen al populair was geworden, maar voor SS23 werd het dé kleur voor deze periode en nam het plaats op tal van catwalks. Het exotische groen past perfect bij het zomerseizoen, als een levendige tint die te zien was in de verpletterende looks van diverse ontwerpers.

Summer Song

SS23 Collections. (From left) Image: Diesel, Prada, Marni

In tegenstelling tot veel van de andere kleuren binnen Pantone's palet, stond Summer Song in het teken van gevoelens van ontspanning en rust. Veel merken gebruikten de kleur voor lange jassen, die vorm kregen in een scala van materialen, van distressed denim tot strak op leer lijkende stoffen.

Nieuwe klassiekers

Skylight

SS23 Collections. (From left) Image: Christopher Kane, Lanvin, Roksanda

Skylight zat op de eerste rij bij veel avondkleding collecties, vaak verwerkt in vloeiende japonnen of zwaar versierde jurken. Dit gold met name voor verschillende geplooide looks in de collectie van Lanvin, die gericht was op overdreven silhouetten en gedurfde structuren.

Vanilla Cream

SS23 Collections. (From left) Image: Simone Rocha, Chanel, Craig Green

Deze crèmekleurige tint had vooral betrekking op vrouwelijke ontwerpen, zoals de fladderige avondjurken van Simone Rocha en de kenmerkende tweed-stijlen van Chanel, die elk een essentie van voorbije tijden bevatten. Ondertussen was de tint ook gedurfder in mannenkleding, waar hij werd gedragen voor head-to-toe looks, zoals Craig Green's kijk op kantoorkleding.

Gray Lilac

SS23 Collections. (From left) Image: Loewe, Miu Miu, Baum und Pferdgarten

Gray Lilac, een van de merken die de kantoorkleding in een nieuw jasje staken, deed zijn naam eer aan als lila gekleurd grijs. In overeenstemming met Pantone's beschrijving van een "dromerige" en "etherische" kleur, verlichtte de tint de back-to-office looks, vaak gezien in loszittende blazers en mini-jurkjes met kraag.

Leek Green

SS23 Collections. (From left) Image: Givenchy, Miu Miu, (di) vision

Als alternatief voor kaki groen bestaat Leek Green uit een grijze ondertoon die doet denken aan meer plantaardige kleuren. Het werd vooral gebruikt bij de vele gebruiksvriendelijke ontwerpen die op de catwalk te zien waren, waaronder Miu Miu's selectie van militair geïnspireerde werkkleding.

Macchiato

SS23 Collections. (From left) Image: Sacai, Fendi, Hermès

Macchiato wijkt af van de typische donkere ondertonen van de gebruikelijke koffie-geïnspireerde tinten, maar wordt door Pantone beschreven als een "verrukkelijk bruin met een lichte schuimlaag". Op de catwalk werd de kleur vooral gebruikt voor bovenkleding, zoals de gedeconstrueerde cape van Hermès, of voor leerachtige materialen en stukken met dynamische silhouetten.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.