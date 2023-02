Gespot op Deense modebeurzen: Merken om in de gaten te houden

Het beursseizoen biedt op veel manieren inspiratie. Welke items zijn trending, hoe gaat het met de branche, maar ook: welke merken zien nieuw en willen uitbreiden in Europa? Op Deense modebeurzen CIFF en Revolver was zoals altijd weer genoeg inspiratie te vinden met enkele merken die eruit sprongen voor FashionUnited.

Maria Elena Villamil

Per toeval is een van de ontwerpen van Colombiaans merk Maria Elena Villamil al te spotten bij de opening van CIFF op woensdagochtend. Een van de standmedewerkers arriveert bij de balie net voordat FashionUnited dit doet. De groene strapless jurk valt op door de vorm die hij heeft. Later op de beursdag blijkt dat het merk zich laat inspireren door architectuur wat terug te zien is in de vormentaal die verwerkt wordt in de collectie van het luxemerk. Maria Elena Villamil heeft diverse lijnen, van ready-to-wear tot avondjurken, maar de architecturale stijl en de geliefde asymmetrie is overal te vinden. Een ‘tropisch’ merk is het dan ook niet te noemen.

Het merk bestaat al 35 jaar en is actief in Latijns-Amerika en de Verenigde Staten - maar het is nog niet aanwezig in Europa. CIFF is dan ook een eerste stap in de markt. De webshop van het merk levert echter wel wereldwijd. Prijzen liggen tussen de 267 Amerikaanse dollar voor een blouse tot 1027 Amerikaanse dollar voor een avondjurk met bustier.

Maria Elena Villamil. Beeld via het merk.

Maria Elena Villamil. Beeld via het merk.

NU - IN

NU - IN is een relatief nieuw merk in vergelijking met Maria Elena Villamil. Het label is opgericht in 2019 door een groep vrienden die tekortkomingen in hun eigen garderobe spotte. Het merk richt zich op fashionable en draagbare basisstukken met een toegankelijke prijs. NU - IN heeft naar eigen zeggen een mix van Scandinavisch minimalisme en Berlijnse streetstyle. Het merk heeft zowel een dames- als een mannencollectie en doet ook aan private label productie.

NU - IN richt zich daarnaast op het hergebruiken van onverkochte voorraad en snij-afval. Klanten kunnen ook de gedragen items retourneren bij het merk waarna de items worden gerecycled. De gehele SS24 collectie zal daarnaast gemaakt zijn van gerecyclede materialen. Retailprijzen liggen tussen de 34 euro voor een crop top en 84 euro voor een sweatshirt met een rits en 179 euro voor een lange gewatteerde jas.

NU-IN. Beeld via het merk.

Toron

Mannenmode beweegt zich steeds meer naar zachtere en vloeiendere vormen. Het mannenmodemerk Toron is daar perfect voor. “Toron is een mannenmodemerk dat het plezier van je fabelachtig kleden viert,” aldus de omschrijving van het merk. Achter het merk zit de Deen Jasper Toron, die onder andere bij grote modehuizen zoals Burberry, Givenchy, Tom Ford, en Brioni heeft gewerkt. Sinds een jaar tijd werkt hij fulltime aan Toron. Hij heeft een liefde voor prints die duidelijk naar voren komt in de collectie.

Het merk bevindt zich in het luxe segment.

Toron. Beeld via het merk.

Toron. Beeld via het merk.

Toron. Beeld via het merk.

La Femme Rousse

Een eveneens gloednieuw merk is La Femme Rousse. Het merk werd net voor de pandemie opgericht, maar lanceerde pas groter in 2021. Het merk recycled oud-textiel naar nieuwe items. Zo werkt het samen met Elis, maar ook met de deadstock materialen van de fabriek in Portugal waarmee het samenwerkt.

Het merk presenteert een damescollectie met een twist. Zo is er een zwarte lange jas, met één panel met een ruit erop. Deze stof wordt herhaald in de diverse details op de jas. Retailprijs voor dit item is 660 en de marge voor de retailer is 2.5. Andere items zoals broeken hebben een prijs rond de 335 euro.

La Femme Rousse. Beeld via het merk.

La Femme Rousse. Beeld via het merk.

Global Funk

Minder nieuw, maar ook niet wijdverspreid in Nederland is het merk Global Funk. Sinds 2003 is het de missie van het merk om een nieuwe aanpak te hebben als het aankomt op denimklassiekers. Hoewel de liefde voor denim bij het merk nog steeds sterk is, focust Global Funk zich nu meer op functionele outerwear en trendy alledaagse kleding. Met de hoge dosis aan workwear en cool, past het merk uitstekend binnen de Nederlandse markt.

De marge voor het merk is 2.7 en prijzen liggen tussen de tachtig euro voor broeken, 140 euro voor een jumpsuit en 160 voor een jas.