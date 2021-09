Gespot op het Met Gala: Nikkie de Jager in Edwin Oudshoorn

Temidden van andere wereldsterren maakte gisteravond de Nederlandse YouTuber en presentator Nikkie de Jager haar opwachting op de loper van het Met Gala. Ze droeg een spectaculaire azuurblauwe creatie van de Nederlandse couturier Edwin Oudshoorn.

Het thema van het gala dit jaar was ‘Amerika’, naar de tentoonstelling ‘America: A Lexicon of Fashion’ die volgende week opent in het Metropolitan Museum of Art. De jurk van De Jager was een ode aan de Amerikaanse drag queen en activist voor transrechten Marsha P. Johnson (1945-1992). Johnson was een van de voorvechters tijdens de Stonewall-rellen in 1969, een opstand vanuit de LGBTQ-gemeenschap tegen vernederingen door de politie. De jaarlijkse herdenking van deze rellen groeide uit tot de Gay Pride.

‘Pay it no mind’, de tekst die op de strik van De Jagers jurk staat, is een bekende uitspraak van Johnson. ‘Pay it no mind’, of ‘besteed er geen aandacht aan’, was het vaste antwoord van Johnson wanneer ze door anderen naar haar gender werd gevraagd.

Credit: Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ook de bloementooi van De Jager was een referentie aan Johnson. Johnson droeg vaker uitbundige bloemenkronen, die ze maakte van bloemen die ze kreeg in het Flower District in Manhattan. Daar sliep ze naar verluidt soms onder de tafels van bloemenkramen.

De look van De Jager combineerde het politieke en intieme verhaal van Johnson met Nederlands erfgoed. Onder de bloemenkroon droeg De Jager twee goudkleurige, rechthoekige plaatjes. Deze zijn terug te leiden tot de eveneens goudkleurige oorijzers die onderdeel uitmaken van de traditionele Zeeuwse streekdracht.

Credit: Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Over het Met Gala

Het Met Gala is een jaarlijkse benefietavond die ten goede komt aan het Costume Institute van het Metropolitan Museum of Art. Het evenement trekt elk jaar een groot aantal beroemdheden, ontwerpers en andere modeprofessionals. De meeste genodigden kleden zich naar het thema van de tentoonstelling die geopend wordt. ‘America: A Lexicon of Fashion’ viert het 75-jarige jubileum van het Costume Institute. In de tentoonstelling zijn historische ontwerpen opgenomen van onder meer Bonnie Cashin en Claire McCardell, maar ook hedendaagse creaties van bijvoorbeeld Christopher John Rogers en Rihanna’s Fenty.