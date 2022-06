Gezamenlijke deelname IAF & Modint aan ‘Road to 2030 Summit’ Sourcing Journal

Rens Tap, consultant bij Modint en adviseur van de International Apparel Federation (IAF) nam deel aan de ‘Road to 2030 Summit’, georganiseerd door Sourcing Journal op 1 juni in New York. Een panel over Buyer/Supplier Transition werd gemodereerd door de Amerikaanse consultant John Thorbeck van Chainge Capital. Panelleden die zich bij Rens Tap voegden waren David Sävman, hoofd van de wereldwijde toeleveringsketen van H&M, en Matthias Knappe, programmamanager en hoofd vezel-, textiel- en kledingsector voor het International Trade Centre in Genève.

Alle panelleden droegen bij aan een consensus over de manier waarop de mode-industrie kan en moet overstappen in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN van 2030. Door verkooprisico's te verminderen, kunnen modepartners in de waardeketen kapitaal in de toeleveringsketen vrijmaken om te besteden aan initiatieven voor duurzaamheid. Dit vereist een nieuw niveau van samenwerking en gelijkheid tussen kopers en hun leveranciers om data te delen, risico's te delen en inderdaad ook marges te delen.

De panelleden beschouwen het delen van data meer als een kwestie van cultuur en vertrouwen dan technologie, en meer dan het vervangen van een systeem dat te afhankelijk is van productkosten. Het is een kans om op basis van procesinnovatie lange doorlooptijden te verkorten en voorraadrisico's in 's werelds meest geglobaliseerde supply chain te verminderen. Ons huidige modesysteem is gebouwd op goedkope materialen, processen en arbeid. Kosten zijn natuurlijk relevant, maar de panelleden waren het erover eens dat de industriepartners in alle lagen van de toeleveringsketen KPI’s moeten gebruiken die meer op elkaar zijn afgestemd en uitgebreider zijn dan alleen de kosten. Het uiteindelijke doel is een model dat minder seizoensgebonden en meer relationeel is, met de nadruk op het meten van productiviteit, responsiviteit en verantwoordelijkheid op langere termijn.

"Upstream-waarde gebruiken, is een kracht voor verandering in de industrie, maar het blijft een tegendraadse visie - een omkering van het verhaal dat door retailers wordt verteld," zei Thorbeck. "De meeste retailers zijn afnemers van goederen en richten zich op prijs en kwaliteit af fabriek. Leveranciersinnovatie wordt onderschat, net als vroeger in auto's en elektronica." Om deze verschuiving in een gevoelige koper/leverancier-relatie te bereiken, moet ook de stem van producenten worden gehoord om in zowel innovatie als winst bij te dragen.

Nieuwe vormen van samenwerking zien we bij door de 11 nationale deelnemers aan het Sustainable Terms of Trade Initiative (STTI) en het STAR-netwerk, 14 brancheverenigingen uit deze landen (leden van IAF) vertegenwoordigen samen 75% van de wereldwijde kledingproductie.