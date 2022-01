Giorgio Armani cancelt shows in Milaan en Parijs vanwege hogere besmettingen

Modehuis Giorgio Armani heeft een streep gezet door de modeshows in Milaan en Parijs die het deze maand zou hosten. Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen in Europa is besloten de shows af te blazen, zo meldt Frans nieuwsbureau AFP.

Armani is het eerste grote Italiaanse label dat de eerstvolgende shows cancelt vanwege de nieuwe besmettingsgolf. Aan het begin van de pandemie in 2020 was het modehuis ook al de eerste die de shows schrapte.

“Dit besluit is met grote spijt en na zware overweging van de verergerende epidemische situatie genomen,” aldus het modebedrijf. Het gaat om de Emporio Armani en Giorgio Armani mannenmodeshows voor het herfst/winter seizoen 22/23 en de Giorgio Armani Prive damesmodeshow tijdens Paris Haute Couture week. Er is geen sprake van een digitale show, aldus het modehuis tegen AFP.