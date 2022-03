Giorgio Armani houdt volledig stille modeshow 'in solidariteit met Oekraïne'

Modeshows mogen dan over het algemeen slechts een kwartier duren, de productie ervan vergt enorme logistieke voorbereidingen en planning, van back stage tot front of house tot mise-en-scène. Giorgio Armani koos er voor zijn AW22 catwalkpresentatie voor om muziek en veel van de productiemiddelen achterwege te laten en zijn collectie in volledige stilte te showen. Terwijl de modellen gewoonlijk over de catwalk lopen op een gecureerde soundtrack, wilde de heer Armani zijn solidariteit met de Oekraïense invasie uitdrukken door de kracht van de stilte voor zichzelf te laten spreken.

Het bedrijf kondigde op Twitter aan dat er geen muziek, geluidseffecten of speciale lichten zouden zijn om zijn collectie dameskleding te verfraaien. De 87-jarige ontwerper zei dat het gebaar bedoeld is als een "symbool van respect voor alle mensen die betrokken zijn bij deze tragische gebeurtenis. De beste boodschap die we op dit moment kunnen overbrengen is dat we niets willen vieren omdat wat er gebeurt zo verontrustend is."