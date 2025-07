Giorgio Armani viert 50 jaar mode met show en tentoonstelling

Op 24 juli 1975 werd in Milaan het modehuis Giorgio Armani opgericht. Deze mijlpaal viert de ontwerper met de lancering van het project Armani/Archivio, een tentoonstelling en een modeshow in de Pinacoteca di Brera, zo maakte het bedrijf vandaag bekend.

Armani/Archivio is het interactieve digitale platform dat op zaterdag 30 augustus tijdens het Filmfestival van Venetië wordt gelanceerd. 'Armani/Archivio is rijk aan content, het resultaat van nauwgezet catalogiseerwerk van de Giorgio Armani collecties voor het behoud van het historische erfgoed van het bedrijf en een brug tussen verleden en toekomst. Binnenkort krijgt Armani/Archivio een fysieke locatie aan de rand van Milaan', aldus Armani.

Woensdag 24 september opent Giorgio Armani een tentoonstelling voor het publiek in de Pinacoteca di Brera

De festiviteiten komen samen tijdens de modeweek van Milaan: op woensdag 24 september opent Giorgio Armani een tentoonstelling voor het publiek in de Pinacoteca di Brera. Voor het eerst zullen de zalen van het museum een modetentoonstelling huisvesten: 150 archiefstukken van Giorgio Armani vertellen de consistente evolutie van het merk door de decennia heen, in een combinatie van de mode van de ontwerper en de meesterwerken van de kunst.

Giorgio Armani sluit de modeweek af met een show op 28 september in Milaan

Giorgio Armani sluit de modeweek af op zondagavond 28 september met een show van de Giorgio Armani damescollectie voorjaar/zomer 2026 en enkele looks uit de laatste Giorgio Armani herencollectie die in juni werd gepresenteerd, in de historische setting van de ereplaats van Palazzo Brera.

De geconsolideerde netto-omzet van de Armani Groep bedroeg in 2024 2,3 miljard euro, een daling van 5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar bij constante wisselkoersen (-6 procent bij actuele wisselkoersen). De daling van de directe retailomzet bedroeg 3 procent bij actuele wisselkoersen, 'ondanks diverse tijdelijke sluitingen voor renovatiewerkzaamheden, in lijn met het gemiddelde van de mode- en luxemarkt in 2024, volgens studies van diverse gespecialiseerde instituten', aldus het management.

Giorgio Armani viert 50 jaar mode Credits: Courtesy of Giorgio Armani, ph credit Getty Images