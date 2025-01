Glamour en verantwoordelijkheid komen samen: YOEK presenteert de HW25-collectie

Voor het herfst/winterseizoen 2025 zet YOEK een belangrijke stap door glamoureuze esthetiek en duurzame waarden samen te brengen. De collectie van het Nederlandse label biedt een inclusieve garderobe die moeiteloos de verschillende facetten van het dagelijks leven ondersteunt – van elegante avondgelegenheden tot ontspannen momenten thuis. Met een duidelijke focus op eigentijdse mode en hoogwaardige materialen weet YOEK de balans te vinden tussen tijdloze silhouetten en gedurfde statement-stukken.

Geïnspireerd door reizen en magische momenten

De HW25-collectie put inspiratie uit de wens om aan het dagelijks leven te ontsnappen – of dit nu is door een reis naar verre landen of door magische momenten die gecreëerd worden met bijzondere kleding. Thema’s zoals “Nomadic Glamour” en “Shimmer after Sunset” vangen het gevoel van vrijheid, terwijl “Modern Romance” met vrouwelijke details zoals kant en strikken zowel romantiek als kracht belichaamt. “The Rise of Retro” brengt nostalgische accenten terug, die op moderne wijze opnieuw worden geïnterpreteerd.

Verantwoordelijke materialen

Met een indrukwekkende selectie stoffen maakt YOEK een duidelijk statement op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Naast de geliefde Dolce-stof domineren fluweel, satijn-look en gebreide jacquards de collectie. Gestructureerde materialen en opvallende prints zorgen voor visuele hoogtepunten, terwijl de keuze voor gerecyclede vezels en natuurlijke alternatieven, zoals katoen, viscose of gerecycled polyester, de toewijding van het merk aan verantwoorde mode benadrukt.

Een belangrijke stap die het merk zet, is ervoor te zorgen dat de populaire Dolce-kwaliteit, gebruikt voor bedrukte items, zal bestaan uit materiaal gemaakt met bijna volledig gerecycled polyester. Hiermee vervangt YOEK zoveel mogelijk synthetische materialen door duurzamere opties, wat niet alleen de esthetische eisen van het label weerspiegelt, maar ook de ambitie om eigentijdse mode te combineren met milieubewuste keuzes.

Silhouetten: fris en toch vertrouwd

YOEK blijft trouw aan zijn ontwerp-DNA en vernieuwt klassieke silhouetten zoals wijde tunieken en losse snits met moderne details zoals pofmouwen, kraagaccenten en strikken. Tegelijkertijd breidt het label zijn portfolio uit met gedurfdere snits die een jonger en experimenteler publiek aanspreken. Deze combinatie van traditie en innovatie zorgt niet alleen voor visuele variatie, maar ook voor een collectie die aan uiteenlopende wensen voldoet.

Mode voorbij confectiematen

De HW25-collectie viert diversiteit en inclusiviteit door ontwerpen te bieden die alle lichaamstypes benadrukken, in plaats van zich te beperken tot gestandaardiseerde maten. Deze filosofie komt ook tot uiting in de materiaalkeuze: door het gebruik van duurzame stoffen creëert YOEK mode die niet alleen mooi, maar ook verantwoord is. Dit engagement maakt de collectie een overtuigende keuze voor retailers die hun klanten mode met inhoud willen bieden.

Een collectie die aansluit bij de behoeften van de retail

Met drie thematisch uiteenlopende drops, die worden uitgebracht van juni tot september, biedt YOEK een strategisch doordachte collectie aan retailers. Tegelijkertijd blijven de ontwerpen door hun veelzijdigheid en tijdloze karakter langdurig relevant. De combinatie van glamour, duurzaamheid en inclusiviteit maakt de HW25-collectie een commerciële succesformule.

