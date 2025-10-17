Glenn Martens geeft H&M-bestsellers een nieuwe twist

Ongeveer een jaar geleden kondigde H&M de samenwerking met Glenn Martens aan. Nu geven de Zweedse modegigant en de Belgische ontwerper een eerste inkijk in de collectie die binnenkort verschijnt.

“Ik ben ervan overtuigd dat dit een van de meest creatieve samenwerkingen is die we ooit hebben gedaan”, aldus Ann-Sofie Johansson, Creative Advisor bij H&M. “Glenn is een waar talent en een radicale denker. Deze buitengewone ontwerpen spelen met archetypen en de essentie van wat het betekent om je elke dag te kleden.”

Uit het archief voor individualisme

'H&M x Glenn Martens'-campagne Credits: H&M

Martens, die zich voor zijn debuut als creatief directeur van Maison Margiela halverwege het jaar intensief verdiepte in het erfgoed van het Belgische merk, gebruikt ook het H&M-archief als uitgangspunt voor de capsulecollectie. Dat meldde H&M vrijdag. Het archief wordt herwerkt in de stijl van Martens, met dames- en herenkleding en accessoires.

De collectie is een eerbetoon aan individualiteit en persoonlijke stijl, waarbij alledaagse items een vleugje avant-garde krijgen. Een doe-het-zelf-karakter en personalisatiemogelijkheden stellen dragers in staat de silhouetten aan te passen en zo een eigen look te creëren. Haken en ogen op jurken en jeans, die uiteraard niet mogen ontbreken bij de hoofdontwerper van denimmerk Diesel, maken dit mogelijk.

'H&M x Glenn Martens'-campagne Credits: H&M

“Ik zie deze collectie als een grote familie van kledingstukken, elk met diverse gebruiksmogelijkheden en persoonlijkheden. Net als mensen groeien en veranderen ze elke dag”, aldus Martens. “Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in kleding die we echt in het dagelijks leven dragen. Het idee van archetypen en basics was het uitgangspunt voor dit zeer speciale en vreugdevolle project met H&M.”

Trompe-l'œil-effecten zijn een rode draad door de hele collectie. Zo is op een longsleeve een gebreide top afgebeeld en op een nauwsluitende jurk een geruite avondjurk. De afgebeelde stukken, gedrukt op de jurk en de top, komen uit het archief van Martens. Bij de accessoires wordt het effect toegepast op een zijden sjaal met een print van vintage halskettingen. De ontwerper gebruikt ook de bestverkochte fluwelen rok van H&M en versiert deze met een kilt.

'H&M x Glenn Martens'-campagne Credits: H&M

Martens’ Highlands

Naast de rok komt Martens’ interesse voor Britse humor en streetstyle die buiten de norm valt ook in veel andere stukken naar voren, zo staat in het persbericht. Naast ruiten en tartan is ook een print van een Schots kasteel onderdeel van de collectie, die onder meer op hoodies te zien is.

'H&M x Glenn Martens'-campagne Credits: H&M

Natuurlijk komt ook in deze collectie zijn spel met silhouetten tot uiting. Cargobroeken en overknee-laarzen, bekend van het Parijse merk Y/Project waarmee Martens naam maakte, krijgen extra volume. Materiaalinnovaties en technieken, zoals een folie-binnenvoering in bomberjacks, blazers en een trenchcoat, bieden extra mogelijkheden om de vorm aan te passen. Bij een oversized gewatteerde jas wordt een draad gebruikt om het model nieuwe dimensies te geven. Al deze elementen komen ook samen in verschillende tassen, waardoor de vorm eveneens individueel aanpasbaar is.

'H&M x Glenn Martens'-campagne Credits: H&M

Naast de must-have accessoires – laarzen en tassen – omvat het assortiment ook een riem zonder gaten, bedoeld voor draperie om het lichaam, een zonnebril die eruitziet als twee monturen, en een geruite sjaal met capuchon. Voor heren zijn er klassieke H&M-basics zoals vijf-packs ondergoed en sokken met ‘Glenn Martens’-branding. Daarnaast zijn er werklaarzen met stalen neuzen en een aanpasbaar leren bovenwerk dat met drukknopen kan worden verwijderd.

De boxershorts, die hij tijdens de perspresentatie droeg, hebben al een vaste plek in zijn eigen kledingkast. Hij liet dit kort zien door de elastische band met zijn eigen naam onder zijn broek vandaan te trekken. De boxershorts maken het voor hem makkelijker om zijn ondergoed te onderscheiden van dat van zijn partner, grapte de ontwerper.

Enkele accessoires voor dames en heren - H&M X Glenn Martens Credits: H&M

H&M x Glenn Martens

Het is de eerste keer dat de ontwerper onder zijn eigen naam creëert en niet als creatief directeur voor Margiela, Diesel of Y/Project. Vooral dat laatste merk speelt een bijzondere rol in de samenwerking met H&M, vertelt Martens tijdens de persconferentie voorafgaand aan de lancering.

Aanvankelijk, toen Johansson en Martens zo'n twee jaar geleden de samenwerking startten, was het de bedoeling dat het om hem zou draaien, niet om het merk. De ontwerper had toen nog de creatieve leiding bij Y/Project. Na het einde van het label stond de ontwerper er echter voor open om zijn ontwerptaal van Y/Project in de samenwerking te laten terugkomen. Dit was om het te vieren en toegankelijker te maken dan de duurdere stukken van het designermerk, zonder aan waarde in te boeten, aldus Martens.

Zijn tijd bij Y/Project was ook het moment waarop hij voor het eerst op de radar van het H&M-team verscheen, lang voor Diesel en Margiela, aldus Johansson. Martens' eigen verhaal gaat echter nog veel verder terug.

'H&M x Glenn Martens'-campagne Credits: H&M

Toen hij in de jaren negentig als tiener opgroeide in het Belgische Brugge, was er op modegebied niet veel te beleven totdat H&M zijn eerste winkel opende, vertelde hij in het persgesprek. Hij was dol op de kleding van de modeketen, die destijds nog ‘slecht beveiligd’ was. Daarom nam hij af en toe producten mee om aan vrienden te geven. Vandaag is de cirkel rond: hij kiest nu gewoon weer uit wat hij wil hebben – dit keer uit zijn eigen collectie en in overleg met H&M – om zijn dierbaren met Kerstmis te verrassen.

Consumenten kunnen de samenwerking vanaf 30 oktober online en in H&M-winkels wereldwijd kopen.