Glitters, felle kleuren en show-effect: De outfits van Eurovisie Songfestival 2022 in beeld

Als er één televisie evenement zorgt voor genoeg showspektakel is het het Eurovisie Songfestival wel. Een wow-effect werd vaak behaald door flink wat glitters, vloeiende jurken of juist hele uitgesproken kleuren en wolven-maskers. FashionUnited zet enkele van de beste looks op een rij.

Verenigd Koninkrijk

Tiktok-ster Sam Ryder behaalde maar liefst de tweede plek tijdens het Eurovisie Songfestival. Hij vertegenwoordigde het Verenigd Koninkrijk met het nummer ‘Space Man’. Dit deed hij in een zwart pak dat toepasselijk genoeg versierd was met kristallen die diverse ruimte thema’s weergaven.

Het Verenigd Koninkrijk. Beeld: Marco Bertorello / AFP

Moldavië

De inzending van Moldavië deed al eerder mee aan het songfestival en claimt nooit voor de winst te gaan. Het doel van de band is om vreugde te brengen en dat deed het niet alleen met het nummer, maar ook met hun outfits.

Moldavië. Beeld: Marco Bertorello / AFP

Spanje

Chanel Terrero betrad voor Spanje het podium. Gekleed in een glitter-outfit die zeer deed denken aan een toreador-outfit bracht ze een nummer dat Jennifer Lopez niet had misstaan. Het nummer was oorspronkelijk zelfs geschreven voor Lopez en de choreografie van de act werd gedaan door bekende choreograaf Kyle Hanagami.

Spanje. Beeld: NDERIM KACELI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Noorwegen

Een verrassende verschijning was de inzending van Noorwegen, de act Subwoolfer, die het nummer ‘Give that wolf a banana’ ten gehoren brachten. Dit deden ze in een zwart pak met wit overhemd, maar mét een geel masker van een wolf. Velen vermoeden dat achter Subwoolfer de twee mannen van Ylvis zitten, die het bekende ‘What does the fox say’ jaren geleden maakten.

Noorwegen. Beeld: Marco Bertorello / AFP

Portugal

Een welkome afwisseling tijdens het Eurovisie Songfestival was de Portugese inzending, die een ingetogen nummer ten gehore brachten. Dit deed de zangeres in een paars met wit degradé outfit.

Portugal. Beeld: Marco Bertorello / AFP

Italië

Het Italiaanse duo dat zaterdag de bühne betrad, had een contrasterende outfit aan. Waar de één een zwart pak droeg, ging de ander voor een pak volledig uitgevoerd in glitter.

Italië. Beeld: Marco Bertorello / AFP

Nederland

De Nederlandse inzending S10 trad op in een ingetogen outfit gemaakt door Viktor&Rolf. Eerder maakten zowel S10 als het ontwerpersduo bekend dat ze met elkaar zouden samenwerken voor de podiumoutfit van de Nederlandse zangeres. De look werd compleet gemaakt met witte sneakers.

Nederland. Beeld: Marco Bertorello / AFP

Servië

Zingend over het gezondheidssysteem in Servië, was de zangeres van de Servische inzending te zien in een kostuum dat deed denken aan een zusterspak. Niet het korte candy-striper zusterkostuum dat men uit oude films en verkleedzaken kent, maar een maagdelijk wit broekpak.

Servië. Beeld: Marco Bertorello / AFP

Australië

De outfit van de Australische inzending woog maar liefst 40 kilo, maar het wow-effect was er dan ook naar. Gekleed in geheel wit, met een lange sleep én een kristallen masker - kon Australië dan ook rekenen op een plek in de lijst met meest memorabele outfits van dit jaar.

Australië. Beeld: Marco Bertorello / AFP

Litouwen

Nog een leuke verrassing in de lijst met outfits is Litouwen. Hoewel ook hier is gegaan voor glitters, bracht de act een ware sixties sfeer met haar kenmerkende kapsel en halterjurk.

Litouwen. Beeld: Marco Bertorello / AFP

Oekraïne

Winnaar Oekraïne (te zien op de hoofdafbeelding) is natuurlijk niet te missen in deze lijst. De band Kalush Orchestra droeg outfits uit de Bukovyna regio tijdens hun optreden. Zo droeg de leider van de band een outfit uit de 20ste eeuw die gebruikt werd bij vieringen. Alle items werden wel speciaal gemaakt voor het Eurovisie songfestival.