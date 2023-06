Global Fashion Agenda lanceert platform dat textielindustrie helpt duurzaamheidsdoelstellingen op elkaar af te stemmen

De Global Fashion Agenda, een non-profit organisatie die de industrie wil helpen samen te werken aan duurzame oplossingen, lanceert een nieuw platform om precies dat te doen.

Het platform, dat het Global Textiles Policy Forum (GTPF) wordt genoemd, is bedoeld om spelers uit de textielindustrie en overheden te helpen om ‘tot overeenstemming te komen over een ambitieus duurzaamheidspad voor de industrie en de benodigde wereldwijde beleidskaders’.

Het is ook bedoeld om ‘de stem van de toeleveringsketen te laten horen en te versterken' en 'de mogelijke impact van de EU Textielstrategie buiten de EU te verspreiden’.

Het nieuwe platform werd gelanceerd tijdens de Global Fashion Summit, die van 27 tot 28 juni plaatsvond in Kopenhagen.

Naast GTPF lanceerde de Global Fashion Agenda ook een nieuwe beleidsmatrix om de belangrijkste wetgevingen samen te vatten die wereldwijd van kracht zijn en die van invloed zijn op de textielindustrie.

De Global Fashion Industry zei: “De GTPF streeft naar het aanpakken van de behoeften aan wereldwijde beleidscoördinatie zoals geschetst door diverse actoren, waaronder het komende rapport van UNEP Sustainability and Circularity in the Textile Value Chain - A global roadmap, door een platform te bieden aan overheden en brancheorganisaties uit de textielindustrie van over heel de wereld.”

GTPF zal fungeren als een plek om elkaar te ontmoeten, te discussiëren en het eens te worden over een ambitieus duurzaamheidstraject voor de industrie en het (de) wereldwijde beleidskader(s) die nodig zijn om dit te ondersteunen; om de stem van de toeleveringsketen te laten horen en te versterken en om de capaciteitsopbouw in de richting van het overeengekomen traject te vergroten; en om de ervaringen en de waarschijnlijke impact van de EU-Textielstrategie buiten de EU te verspreiden.