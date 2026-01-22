Goldbergh Herfst/Winter 2026-2027: Performance Luxury, geïnspireerd door Japan
Tijdens CIFF in Kopenhagen, van 27 tot en met 30 januari 2026, presenteert Goldbergh zijn FW26-collectie op stand EN-012 en EN-014.
Voor Herfst/Winter 2026-2027 presenteert Goldbergh een collectie geïnspireerd door Japan: een bestemming waar innovatie, cultureel erfgoed en precisie samenkomen. Van het dynamische stadsbeeld van Tokio tot de poederrijke hellingen van Niseko, de collectie weerspiegelt een verfijnde balans tussen performance, luxe en moderne vrouwelijkheid.
Het unieke contrast van Japan tussen futuristische stedelijke energie en tijdloze tradities vormt de basis van het seizoen. Grafische invloeden, heldere symboliek en een sterk gevoel voor vakmanschap zijn de uitgangspunten. Deze vertalen zich in hedendaagse silhouetten, hoogwaardige materialen en expressieve ontwerpdetails. Het resultaat is een krachtige, onderscheidende en wereldwijd relevante collectie.
Nomikai – Herfstcollectie
Nomikai introduceert het seizoen met luxe herfst-, reis- en vroege skistijlen. Rijke outerwear, opvallende knitwear en verfijnde accessoires worden gecombineerd met borduurdetails, leren accenten en grafische elementen. De collectie omvat Goldbergh's eerste denimcapsule, geïnspireerd op Japans vakmanschap, naast veelzijdige ski-items voor zowel de stad als de bergen.
Japow – Skithema I
Geïnspireerd door de legendarische poedersneeuw van Niseko, combineert Japow technische prestaties met een strakke, sportieve esthetiek. Strakke silhouetten, gelamineerde quilting en leren details bepalen de look. Het klassieke zwart-witpalet wordt vernieuwd met gedurfde rode accenten, terwijl Japanse typografie is verwerkt in grafische skistijlen.
Night Runner – Skithema II
Night Runner vangt de dynamische sfeer van Tokio bij nacht. Hoogglanzende materialen, gedurfde kleurcontrasten en grafische prints creëren een moderne en energieke skicollectie. Goldbergh's kenmerkende stippenprint keert terug in zachte pasteltinten, gecombineerd met zachte stoffen zoals imitatiebont en fluweel.
Legacy Edit – 15 jaar Goldbergh
Om het vijftienjarig jubileum van Goldbergh te vieren, belicht de Legacy Edit iconische stijlen die het DNA van het merk definiëren. Kenmerkende silhouetten en statement-items worden opnieuw geïntroduceerd in een verfijnd palet, inclusief een speciale zwart-gouden sterrenprint die dit jubileumseizoen markeert.
Snow Empress – GOLD Exclusieve Capsule
De GOLD Snow Empress capsule vertegenwoordigt de meest hoogwaardige expressie van de collectie. Op couture geïnspireerde silhouetten, luxueuze jacquards en versieringen met Swarovski-kristallen kenmerken deze exclusieve lijn, die een verfijnd ontwerp combineert met technische functionaliteit.
