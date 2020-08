Goldbergh lanceert Active Wear Collection Spring Summer 2021

Goldbergh lanceert met trots de nieuwe Active Wear Collection Spring Summer 2021. Het Amsterdamse modemerk, bekend om hun focus op luxe en fun voor sportieve vrouwen, verwelkomt dit seizoen de ervaren sportswear designer Clementine Combeau binnen het active wear team. ‘’Ik ben zelf heel sportief, maar ik vind het ook belangrijk om er goed uit te zien. Bij Goldbergh voel ik me dan ook helemaal thuis”, aldus Combeau.

Diverse slimme toepassingen in materiaal en pasvorm bieden extra ondersteuning tijdens de meest intensieve trainingen. Dit maakt de active wear collectie 2021 bijzonder stoer, flexibel en veelzijdig. ‘’Of je nu extra wilt opvallen of liever gaat voor een casual look, je ziet er altijd stijlvol uit. En dat is precies waar Goldbergh voor staat’’, aldus ontwerper Lieke van den Berg.

Empowered and inspired! De inspiratie van de nieuwe collectie komt van diverse populaire sporten, zoals fitness, tennis, biking en running. Voor iedere activiteit kun je binnen de collectie de juiste items vinden, passend bij de lifestyle en look van de Goldbergh-vrouw.

Back to Black

De welbekende basiskleur van iedere Goldbergh collectie is zwart. Het thema Back to Black introduceert subtiele details en speelse accenten, waaronder glans en matte effecten en mesh materiaal. Alles om vol zelfvertrouwen heerlijk in te kunnen bewegen!

Shine Gold

Shine Gold is ontworpen voor vrouwen die ervan houden om te stralen! Glanzende tapes, gouden fournituren en opvallende prints passen perfect in dit thema. Een glanzend gouden windjack maakt je powerlook helemaal af.

Chic Bi-colour

Het klassieke pied de poule dessin speelt de hoofdrol in dit speelse thema en is perfect te combineren met de overige witte en zwarte styles uit de collectie. Maak een statement op de tennisbaan met het sportieve pied de poule tennisjurkje met chique schouderbanden!

Bold Animal

De bold animal tijgerprint staat gegarandeerd voor natuurlijke kracht en lef. Think out of the box en combineer een sportbeha of bikinitop met tijgerprint met een gekleurde legging en een gouden windjack of subtiele blazer. Laat de tijger in je los!

Campus

Het door American College geïnspireerde Campus thema barst van de energie. De athletic sweaters, blazers, fleece shorts en printed T-shirts zijn er in drie heldere kleuren. Perfect voor de gym, maar ook heel geschikt voor een sportieve, casual look.

Ben jij al empowered and inspired? De nieuwe active wear collectie van Goldbergh is vanaf februari 2021 verkrijgbaar bij diverse winkels en online.