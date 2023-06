Goldbergh SS24 integreert casual, fitness, tennis en strand als essentiële thema's

In het hart van de Sunshine State ligt een juweeltje aan de kust dat geen introductie nodig heeft: Miami Beach. De levendige oase van zon, zand en stijl is verleidelijk met zijn glinsterende skyline en gerenommeerde nachtleven. De nieuwe actieve kledingcollectie van Goldbergh toont een fascinerende mix van felle kleuren en tropische prints, die de essentie van de energieke sfeer van Miami vastleggen.

Omdat Miami Beach nauw verbonden is met strandkleding, bevat de collectie van dit jaar een uitgebreide selectie glamoureuze maar functionele badmode en stijlvolle gewaden.

Miami Magic

Het thema Miami Magic weerspiegelt de speelse kleuren van de iconische strandwachttorens met de glamoureuze allure van de casino's. Geïnspireerd door de fusie van retro charme en moderne extravagantie, combineert de collectie naadloos de nostalgische vreugde van rolschaatsen met de avant-garde allure van ultramoderne winkelcentra, verleidelijke restaurants en luxe hotels. Bereid je voor om verblind te worden door frisse kleurencombinaties vergezeld van een vleugje zilver, hun nieuwste accent.

Gold Standard

Het bruisende nachtleven van Miami Beach heeft zijn reputatie verdiend en zet de Gold Standard. Wij presenteren hun collectie die vormen en stijlen combineert die zo bijzonder en speciaal zijn, dat je ze naar de volgende glamoureuze soirée zou willen dragen. Deze stijlen overbruggen moeiteloos de zonnige dagen en het opwindende nachtleven, waarbij je actieve kleding de ultieme feestkleding wordt.

Het is tijd om opnieuw te definiëren wat het betekent om in de wereld van sportkleding moeiteloos chique en feestklaar te zijn!

The Curve Paris

Goldbergh maakt dit jaar haar debuut op Curve Paris en toont haar nieuwe SS24 collectie op deze gerenommeerde ondergoed- en badmodebeurs (stand C27 in hal 5.1). Het evenement, dat een zomerse uitbreiding is van de Salon International de la Lingerie, vindt plaats in het prestigieuze Parc des Expositions, Porte de Versailles in Parijs, van 2 tot 4 juli 2023.