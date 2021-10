Goldbergh werkt samen met Volant Skis

Nederlands wintersportmerk Goldbergh heeft de handen ineengeslagen met ski producent Volant Skis. Het gaat om een exclusieve samenwerkingscollectie: vanaf 4 december zijn slechts 30 paar goudkleurige ski's met bijpassende stokken wereldwijd te koop. De Goldbergh ski's van Volant, onderdeel van Atomic, een van de grootse skifabrikanten ter wereld, worden met de hand gemaakt in Oostenrijk.

De ski's zijn straks te koop bij geselecteerde retailers waaronder Skihut in Den Haag (Nederland), Strolz in Lech (Oostenrijk), Snow Emotion in Parijs (Frankrijk), Snow&Rock in Londen (het VK) en Gorsuch in Aspen (de Verenigde Staten). De prijs van een paar ski's bedraagt 3000 euro, zo laat een woordvoerder van Goldbergh desgevraagd weten.

Het is niet de eerste samenwerking voor het glamoureuze wintersportlabel uit Amsterdam. Vorig jaar sloeg Goldbergh de handen ineen met Moonboot. "We proberen de juiste match te vinden, door samen te werken met andere (sport/ski) brands die binnen hun segment bekend staan als de beste en bekendste. Wanneer je aan wintersport schoenen denkt, denk je automatisch aan Moonboot en wanneer je aan de mooiste ski’s denkt kom je bij Volant terecht. Vandaar deze keuzes," vertelt de woordvoerder aan FashionUnited. "We zijn zeker van plan dit soort vormen van samenwerkingen voort te zetten."

Over Goldbergh

In 2010 besloten Sandra Peet, voormalig eigenaresse van de winkel de Skihut in Scheveningen, en modeontwerper Lieke van den Berg, onder andere van Aphrodisiac Sportswear en C'Sense, een glamoureus wintersportlabel in het midden-hoogsegment te lanceren. In de zomer van 2011 werd de eerste collectie uitgeleverd aan 82 retailers. Goldbergh wordt inmiddels in 34 landen op 5 continenten verkocht. Ook door toonaangevende retailers zoals Net-a-Porter en Selfridges. In Nederland is merk te koop bij onder meer Van Tilburg, Duijvestein en De Bijenkorf.

GoldberghxVolant