GOLDGARN DENIM nu ook aanwezig in de Benelux

Het premium Denim merk Goldgarn, gevestigd in Mannheim, Duitsland, geeft haar verdere internationale uitbreidingsplannen vorm en is vanaf dit seizoen gestart met het agentschap PDR2, zowel in Nederland als in België.

Goldgarn Denim vertrouwt bewust op de traditionele en ambachtelijke productiemethodes om deze unieke stof met veel aandacht voor detail te ontwikkelen en om elke stijl een eigen ziel en karakter te geven.

De mensen achter Goldgarn Denim kijken inmiddels vol trots terug op 40 jaar Denim- en Retail ervaring en zetten zich met passie in om met deze kennis een zo rijk mogelijk product te produceren die aansluit op de vraag vanuit de markt.

Tot op de dag van vandaag heeft de altijd op partnerschap gebaseerde relatie zijn vruchten afgeworpen, klanten bevestigen dat door hun positieve feedback op de intensieve samenwerken, zelfs in slechte tijden.

Stilstaan ​​kent men in Mannheim niet, ook al lijkt de wereld om ons heen stil te hebben gestaan, Goldgarn heeft de afgelopen periode volop benut en lanceerde vorige week een nieuwe dameslijn met 'Goldgarn Essentials'. “We lieten ons inspireren door de Denim uit de jaren 90, waar klassieke vormgeving en 100% katoen de trend waren. Door deze karakteristieke eigenschappen vormt de jeans zich naar het lichaam van de drager, vandaar onze slogan: make it yours!” zegt Elena Engel, Marketing Manager bij Goldgarn Denim. De actuele lijn bestaat uit 4 verschillende silhouetten, evenals een spijkerjasje, een Denim-coat en een mantel.

Maar ook de mainline blijft continue in ontwikkeling waarbij de focus ligt op pasvorm en kwaliteit. Tijdens de komende winter zullen voor de heren ook ribcord thema’s in het assortiment opgenomen worden, naast de het zeer sterke uitgebalanceerd Denim pakket. Bij de dames staan vooral de fits, zoals 'mom jeans' , curved en loose fit centraal, maar ook flare, straight- and wide legs, komen in cleane en soms destroyed varianten.

Zelfs als jong bedrijf is het onze plicht om naast duurzaam te produceren ook na te denken over hoe je een steentje kan bijdragen aan een betere wereld. “De toekomst begint in het heden, daar zijn we ons van bewust. We moeten de kwaliteit van leven voor toekomstige generaties vandaag actief vormgeven”, zegt Kerem Özcelik, oprichter van Goldgarn Denim.

Sinds de start van Goldgarn worden in het land van herkomst regionale projecten tegen kinderarmoede ondersteund. In het midden van de lockdown vorig jaar werd met het project - van Mannheim tot de wereld - het maatschappelijk belang gebundeld en internationaal uitgebouwd onder de vleugels van 'Goldgarn Charity' . In samenwerking met 'Help.me e.V.' werden drinkwaterbronnen en drinkwatersponsoring in Mali en Bangladesh verwezenlijkt.

Verder is Goldgarn bezig internationaal stappen te maken door naast het reeds bestaande netwerk in Duitsland en Oostenrijk dit jaar uit te breiden naar de Benelux. Met de nieuwe partner PDR2, vanuit Amsterdam zullen Patrick en Duncan het aanspreekpunt worden in Nederland en België.

Lees meer over GOLDGARN Denim op de merkpagina: fashionunited.com/companies/goldgarn-denim

Afspraken kunnen vanaf nu gemaakt worden:

Patrick Reijtenbagh | P D R 2

Telefoon: +31 611 717 731

E-Mail: patrick@pdr2.com

Duncan Ramdas | P D R 2

Telefoon: +31 628986683

E-Mail: duncan@pdr2.com

www.goldgarndenim.de

www.pdr2.eu