Goodbrandz voegt LINS Amsterdam toe aan haar portfolio

Vanaf komend seizoen gaat Goodbrandz het accessoire label LINS vertegenwoordigen. LINS is een Nederlands label dat gespecialiseerd is in tijdloze, chain accessoires.

Story

Lisa van der Mije, eigenaar van LINS, is trendwatcher en product developer. Van der Meije vertelt: "Twee jaar geleden ontdekte ik de schakels tijdens een schoenen sourcing trip voor een opdrachtgever. Ik heb gelijk samples gekocht en mee naar huis genomen. 2 maanden later kwamen de trend reports binnen en ik zag bij de high-end labels overal de schakels terug komen; op stoffenprints, als tassenriem of als sieraad. Dit was voor mij de bevestiging dat ik dus op tijd de trend gesignaleerd had en besloot dit uit te werken met diverse productgroepen en in de markt te gaan zetten als eigen label: LINS Amsterdam".

Trend

De schakelketting is een trend in de fashionindustrie, de ketting komt in allerlei vormen en prints voor op kledingstukken. Maar de ketting is niet alleen populair als print, maar juist ook als accessoire. Dat is dé trend voor 2020-2021! De schakel kan op verschillende manieren gedragen worden, als korte of lange ketting of als armband. Maar bijvoorbeeld ook als ketting voor een telefoon, zonnebril, tas of fles.

De schakel is ook een mooie symboliek: het verbinden van productgroepen (zonnebrillen, flessen, etc) maar ook het verbinden van mensen en het opstarten van samenwerkingen tussen verschillende leveranciers.

Facts

De collectie van LINS wordt fairtrade geproduceerd. Alle items bevatten >50 procent gerecycled materiaal, zoals bijvoorbeeld oude computers of autopanelen. Het materiaal is erg sterk, verkleurt niet en is waterproof. Daarbij zijn alle items recyclebaar. Verkoopprijzen liggen tussen de €29 en €39.

Nieuwe merken

Goodbrandz voegt daarnaast nog twee merken toe aan haar portfolio: LINS DENISE ROOBOL (vegan tassenlabel) en Lavandera (damesmode).