Google en WWF werken samen met Stella McCartney aan platform voor duurzame mode

Google heeft de handen ineen geslagen met WWF Zweden. De twee werken aan een milieu data platform zodat verantwoordelijkere inkoopbeslissingen in de mode-industrie kunnen worden gemaakt. De twee hebben daarvoor ook de hulp ingeschakeld van het team van duurzaam merk Stella McCartney, zo blijkt uit het persbericht.

Het platform moet een impact maken in het verduurzamen van de industrie. Een groot deel van de milieu-impact uit de industrie komt volgens het persbericht uit de grondstoffenfase van het productieproces. In 2019 kondigde Google Cloud in samenwerking met Stella McCartney al een pilot aan om Google Cloud-technologie te gebruiken om een uitgebreider beeld te krijgen van grondstoffen in de toeleveringsketens van kledingfabrikanten. Het team van Stella McCartney zal dit onderzoek verder blijven zetten, maar speelt ook een cruciale rol bij het vormgeven van het platform, aldus het bericht. Ook zal het merk als eerste het platform testen.

Het platform kan los gebruikt worden of in combinatie met andere tools of initiatieven voor een duurzamere mode industrie. Een dergelijk platform werd eerder al opgezet, maar dan voor de textielindustrie, door Google Cloud en Ikea. Het platform gericht op mode zal data verzamelen over de impact van diverse grondstoffen. In eerste instantie werd aangekondigd dat alleen katoen en viscose behandeld zouden worden, maar nu worden vele andere materialen toegevoegd.

“Duurzaamheid is een uitdaging die niet beperkt wordt tot maar één industrie en we geloven sterk dat sterke partnerschappen en samenwerking nodig is om tot oplossingen te komen,” aldus Kate Brandt, sustainability officer bij Google, in het persbericht. “Het is onze ambitie om fundamentele data-gaten op te vullen door nauwkeuriger te kunnen berichten over de milieu-impact, waardoor uiteindelijk duurzamere processen zullen ontstaan. Door onze techniek te combineren met data van veel belangrijke spelers uit de industrie zoals merken en retailers, geloven we dat we snellere vooruitgang kunnen boeken.”