GOOSECRAFT lanceert Festive Collectie: Een feest van spanning, sensatie en plezier

Amsterdams fashionlabel GOOSECRAFT lanceert haar nieuwe collectie speciaal ontworpen voor de komende feestdagen. De collectie maakt onderdeel uit van de nieuwe ‘House of Legends’ campagne van GOOSECRAFT. Een onvergetelijke en feestelijke pokeravond in Parijs staat hierin centraal, waarbij een dynamisch gezelschap vanuit de hele wereld bijeen komt.

De Festive Collectie is een capsule collectie, bestaand uit fluwelen en sequin pakken, sparkling tops en feestelijke jurken. De collectie is geïnspireerd op het over-the-top feestseizoen in Parijs met after party’s in iconische nachtclubs. Het resultaat is een collectie gemaakt om de klant kennis te laten met alles wat GOOSECRAFT te bieden heeft. Naast de bestaande leercollecties, brengt GOOSECRAFT tegenwoordig ook deze sexy en sparkling Festive Collectie uit.

De transitie die GOOSECRAFT het afgelopen jaar heeft doorgemaakt is in deze collectie goed terug te zien. Naast de jarenlange gespecialiseerde leer-items van GOOSECRAFT zijn nu ook non-leather kledingstukken toegevoegd aan het merk. De eye-catchers van de Festive Collectie zijn de zwarte sequin blazer met bijbehorende bustier en het 3-delige velours pak.

De Festive Collectie van GOOSECRAFT is vanaf nu verkrijgbaar via goosecraft.com.