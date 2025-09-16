Gosha Rubchinskiy herlanceert zijn label na controverse

Gosha Rubchinskiy brengt zijn gelijknamige merk terug. De controversiële ontwerper kondigde de comeback van zijn eigen label al in februari aan in een Instagram-post. Nu volgen daden. In een interview met Business of Fashion (BoF) vertelt Rubchinskiy dat hij klaar is om ‘alles opnieuw te beginnen’.

Een eerste selectie basics, waaronder T-shirts, joggingbroeken, rugzakken, hoodies en bomberjacks, is al verkrijgbaar in de webshop van het merk. Jeans en mantels volgen later deze maand. Rubchinskiy overweegt ook couture te ontwerpen, maar wil geen deel uitmaken van de traditionele modeweekkalender. In plaats daarvan plant hij een ‘kleine wereldtournee’ door landen als China, Japan en de Verenigde Staten om zijn ‘fans’ persoonlijk te ontmoeten.

Rubchinskiy richt zich nu rechtstreeks op de consument, maar sluit samenwerking met multibrand-retailers in de toekomst niet uit. Ook eigen winkels openen behoort tot de mogelijkheden.

Rubchinskiy na zeven jaar terug

Voor de ontwerper, die zijn gelijknamige label in 2008 oprichtte, is de herlancering de laatste stap in een lange weg terug naar de spotlights. In 2018 kwam zijn snelle opkomst – die hij deels samen met Vetements-medeoprichter Demna Gvasalia beleefde – abrupt tot stilstand. Hij werd beschuldigd van het versturen van ongepaste berichten naar een minderjarige. De chatgeschiedenis verscheen op sociale media. Zijn merk verklaarde dat de berichten onderdeel waren van een castingproces en uit hun context waren gehaald.

Rubchinskiy houdt nog steeds vast aan die verklaring. Tegenover BoF benadrukt hij echter dat hij voortaan met een eigen casting director werkt, die de communicatie met modellen en bureaus overneemt.

De herstart wordt gefinancierd met kapitaal dat de ontwerper uit zijn eerdere werk heeft gespaard en met steun van vrienden. Volgens BoF beschrijft Rubchinskiy het project als een ‘collectieve onderneming’.

Na het sluiten van zijn label was hij onder meer werkzaam als hoofd ontwerp voor Yeezy, het modemerk van rapper Ye (voorheen Kanye West). Ye verloor in 2022 zijn jarenlange samenwerking met Adidas na antisemitische uitspraken. De samenwerking tussen Rubchinskiy en Ye eindigde begin dit jaar en maakte plaats voor een samenwerking met Bikkembergs.