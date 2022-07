Gouden of zilveren oorbellen: Welke passen het best bij jou?

Wie de laatste tijd heeft opgelet op sieraden en modetrends, heeft gemerkt dat goud weer helemaal terug van weggeweest is. Veel mensen hebben dan ook de keuze gemaakt om weer volledig te gaan voor goud. Weer anderen kiezen ervoor om zilveren of gouden oorbellen te combineren met hun outfit van de dag. Daarnaast is ook het combineren van gouden en zilveren oorbellen en andere sierraden mogelijk. Bepalen welke oorbellen het beste bij je passen, is allereerst natuurlijk een kwestie van smaak. Daarnaast zijn er drie verschillende manieren om te achterhalen welk soort oorbellen en andere sieraden het beste bij je passen. Dat en meer lees je daarom hier!

Gouden of zilveren oorbellen

Als het op sieraden aankomt, zitten oorbellen het dichtste bij je gezicht. Veel mensen kiezen er dan ook voor om oorbellen te dragen omdat ze zo ook je ogen meer laten opvallen. Als je nu niet zeker weet of je voor gouden of zilveren oorbellen moet kiezen, zijn er drie verschillende aspecten waar je op kunt letten naast je persoonlijke voorkeur. Dit zijn namelijk de tint van je huid, je oog- en haarkleur en de kleuren die het meeste voorkomen in je garderobe.

Oorbellen en de tint van je huid

Je verwacht het in de eerste instantie niet, maar een van de manieren om te achterhalen welke oorbellen bij je passen is door te kijken naar de tint van je huid. Over het algemeen geldt namelijk dat zilveren oorbellen beter passen bij koelere huidtinten. Gouden oorbellen passen daarentegen beter bij warmere huidtinten. Als je nu niet zeker weet welke huidtint je hebt, kan je het beste even naar de aderen aan de binnenkant van je pols kijken. Als deze blauw zijn, heb je een koele huidtint. Als ze groen zijn, heb je een warme huidtint!

Oorbellen en de kleur van je ogen en haar

Hetzelfde gaat ongeveer op als je oorbellen wilt kiezen op basis van de kleur van je ogen en haar. Lichte haarkleuren en lichte oogkleuren zoals groen en blauw, zijn beter gebaat bij zilveren oorbellen. Ook dit heeft te maken met het feit dat zilver een koele ondertoon heeft. Gouden oorbellen staan daardoor mooier bij mensen met een warme of donkere haarkleur en donkere ogen. Als je nu een mix van beide hebt, bijvoorbeeld warm haar en een koele oogkleur, kun je gouden oorbellen kiezen om je warme haarkleur te benadrukken. Zilveren oorbellen zullen je oogkleur dan meer benadrukken.

Oorbellen en je garderobe