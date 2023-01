Gouden uur in Florence: De streetstyle tijdens Pitti Uomo

De herenmodebeurs Pitti Uomo is niet alleen het begin van een nieuw jaar voor de modewereld, maar markeert ook het begin van het bestelseizoen. Wat stijl betreft is er echter geen spoor van de post-vakantie blues in Florence, waar de modieuze heren op hun best waren.

De beurs bewijst, net als zijn woonplaats, dat tegenstellingen elkaar aantrekken. Dit jaar kwamen traditie en innovatie, klassieke kleding en moderne streetwear, classicisten en paradijsvogels samen.

Terracotta, karamel en het gouden uur

Qua kleur lijkt het alsof de gasten van de 103e Pitti Immagine Uomo zich lieten inspireren door de Toscaanse wortels van de beurs. De looks van de bezoekers, ongeacht de stijl, herinnerden aan het "Gouden Uur" van de stad. Warme terracotta- en karameltinten ontmoetten aardse zand- en okertinten, samen met accenten van rood en oranje.

De kleuren van Pitti Uomo | Credit: Spotlight Launchmetrics

Petje af voor hoeden

Alle "Pitti People" leken het over één ding eens te zijn: hoeden zijn verplicht. Het maakte niet uit of het een baseball cap, fedora, wollen hoed of baret was - 'Hats Off to Hats' was het motto.

Verschillende hoeden tijdens Pitti Uomo | Credit: Spotlight Launchmetrics

Hoofddeksels werden naar believen gemixt en gematcht: een klassiek driedelig pak met een cowboyhoed in kleur was één variatie, evenals een witte baseballpet met een terracotta-kleurige leren jas in krokodillenleer. De trend bleek veelzijdig omdat hij werkte als afwerking van de maximalistische lederen look en als modieuze toevoeging om een anders eenvoudige outfit af te ronden.

(Patch)work

Merken als Comme des Garçons, Marine Serre en Kenzo gingen op de catwalks van lente/zomer 2023 al helemaal los met hun patchworkcreaties. De trend heeft nu de oversteek gemaakt van de catwalk naar de straat, of beter gezegd de Pitti Uomo beurs.

Patchwork stijl tijdens Pitti Uomo | Credit: Spotlight Launchmetrics

Patchwork was vooral populair in bovenkleding, zowel in de vorm van een jasje dat was samengesteld uit verschillende gebreide patronen als in een model dat was gemaakt van verschillende geruite stoffen. Voor jeans daarentegen zijn het prints die doen denken aan patches met motieven die mensen in een goed humeur brengen.

De terugkeer van de stropdas

In de zomer waren het geknoopte sjaals die de nekken van de heren op Pitti Uomo sierden. Nu leek de stropdas, die de laatste jaren ten onrechte werd afgekeurd, een comeback te maken - en niet alleen op de nek van traditionele pakkendragers.

Stropdassen vierden een comeback op Pitti Uomo | Credit: Spotlight Launchmetrics

Stropdassen die onder college-geïnspireerde truien vandaan kwamen, werden gecombineerd met oversized jassen en baseballpetten en waren natuurlijk ook onmisbaar als finishing touch bij het driedelige pak.

Statement oorbellen

In de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw waren oorbellen voor mannen een integraal onderdeel van de jeugdcultuur. Tegenwoordig maken popiconen zoals zanger Harry Styles de trend weer modieus en gasten op Pitti droegen opvallende sieraden in hun oren.

Statement-stukken van gasten van Pitti Uomo | Beeld: Astra Marina Cabras / Pitti Immagine (links), Spotlight Launchmetrics

Terwijl sommige bezoekers oorbellen kozen om een andere pop van kleur of elegantie toe te voegen aan hun look, namen anderen de kans om de statement sieraden voor zichzelf te laten spreken.