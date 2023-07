Gran Canaria Swim Week officiële SS24 partner Copenhagen Fashion Week

De Europese zwemmodeweek Gran Canaria Swim Week werkt samen met de Copenhagen Fashion Week als officiële partner voor SS24. Dat blijkt uit een persbericht dat de beide partijen woensdag rond stuurden.

Copenhagen Fashion Week deelde eerder deze maand al een korte verklaring over de samenwerking. “Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida is de enige professionele modeweek gespecialiseerd in badmode in Europa, gepromoot en gefinancierd door het Cabildo de Gran Canaria. We kijken ernaar uit om hun presentatie dit komende seizoen mee te maken”, zo klonk het destijds.

Inmiddels wordt er meer informatie vrijgegeven. Zo blijkt onder andere dat Gran Canaria Swim Week tijdens de Copenhagen Fashion Week een zorgvuldig geselecteerd aanbod van lokale en internationale ontwerpers zal presenteren.

De Gran Canaria Swim Week wordt georganiseerd door de Cabildo de Gran Canaria, de regering van het eiland, en verbindt de sectoren economie, toerisme en mode.

"We zijn verheugd deel uit te maken van de Copenhagen Fashion Week, een prestigieus evenement dat onze visie deelt om grenzen te verleggen en creativiteit te stimuleren," zegt Minerva Alonso, raadslid voor economische ontwikkeling, industrie, handel en ambachten, in het persbericht.

"Dit partnerschap biedt een uitzonderlijke kans voor de ontwerpers van Gran Canaria om wereldwijd bekendheid en erkenning te krijgen, wat uiteindelijk de hele mode- en lifestylescene van het eiland zal verbeteren," vervolgt hij.

In maart van 2022 organiseerde de regering van de Canarische Eilanden en beschermheer van Gran Canaria Swim Week tijdens de Berlijnse modeweek een installatie met de Fashion Council Germany. De mode-installaties bestonden toen uit zes Duitse en zes Canarische labels.