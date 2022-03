Modeweek Berlijn: Modulaire jurken en een bezoek van Gran Canaria

De modeweek in Berlijn werd geopend met een show van de Finse ontwerpster Sofia Ilmonen. De installaties van de Salon van Berlijn nodigden de bezoekers uit om zich onder te dompelen in de wereld van de Duitse mode. De Platte.Berlin vierde de inclusiviteit van mode.

Beeld: Sebastian Reuter/Getty voor Mercedes-Benz

De modulaire wereld van Sofia Ilmonen

Sofia Ilmonen won de door Mercedes-Benz gesponsorde duurzaamheidsprijs op het laatste modefestival in Hyères en begon vervolgens te werken aan haar eigen merk, waarvan zij maandag in Berlijn de ontwerpen presenteerde. Al haar kleren worden gekenmerkt door een ingenieus systeem.

Wat op het eerste gezicht lijkt op decoratieve elementen van rijgkoord met linten en houten kralen, houden vierkante modules bijeen die, als bouwstenen, eindeloze mogelijkheden voor verandering bieden zonder te naaien. Met een simpele knoopbeweging kan de vorm van de kledingstukken worden veranderd.

Salon van Berlijn met nieuwe en oude gezichten

De Berlin Salon in het Kraftwerk heeft maandag een inzicht gegeven in het veelzijdige werk van modeontwerpers uit Duitsland.

"Er bestaat niet zoiets als een Berlijnse stijl, er bestaat niet zoiets als een Duitse stijl," verklaarde Christiane Arp, voorzitster van de Fashion Council Duitsland en voormalig hoofdredactrice van Vogue Duitsland. Zij onderstreepte hoe divers de mode uit Duitsland kan zijn en dat er veel labels zijn die de moeite waard zijn om te leren kennen.

Carla Renee Loose (links) en Odeeh (rechts). Beeld: Berliner Salon Mercedes Benz Fashion Week

Aan deze editie van de salon namen 31 modelabels deel, zoals de in Frankfurt gevestigde ontwerper René Storck, die er al vanaf het begin bij was. Nieuwkomer en upcyclinglabel Avenir bracht een frisse wind in de salon met gedeconstrueerde denim. Tijdens de pandemie werd het label bekend door hun zelfgemaakte maskers, intussen heeft Avenir een eigen collectie en wil het de verkoop via winkels en groothandel verkennen.

De ontwerpster Anna Heinrichs uit München showt de collectie van haar label Horror Vacui gewoonlijk op de Paris Fashion Week, maar voor de salon van Berlijn heeft zij twee ontwerpen meegebracht waarvan de Liberty prints de vrolijkheid van haar vrouwelijke label belichamen.

Catwalk in de etalage

De etalages van Platte.Berlin werden maandagmiddag een catwalk. De winkel biedt vele Berlijnse labels een thuis en een verkooppunt in het midden van de hoofdstad.

De modellen klommen op loopbanden in de etalages en droegen genderfluïde outfits die na de show in de winkel gekocht konden worden. De cast van modellen was divers en inclusief. Zij kozen hun eigen looks uit de huidige collecties van deelnemende labels zoals #Damur, Lu La Loop, Louise Zücker en vele anderen.

Beeld: 1000 Staffords

Bezoek van Gran Canaria

De regering van de Canarische Eilanden en beschermheer van Europa's grootste zwemmodebeurs Gran Canaria Swim Week organiseerde maandagavond een installatie met de Fashion Council Germany, gevolgd door een diner.

De mode-installaties bestonden uit zes Duitse en zes Canarische labels. Deelnemende Duitse labels waren bijvoorbeeld Hien Le en Working Title. Vakantiegevoelens kwamen naar boven bij het zien van de labels Aurelia Gil en Pedro Palmas, die deelnamen van Canarische zijde.

Beeld: Isa Foltin

"De meeste van onze ontwerpers zijn gespecialiseerd in badmode en zijn nauw verbonden met Gran Canaria, een bestemming met zon, stranden en bergen," verklaarde Araceli Diaz, vertegenwoordigster van de Cabildo de Gran Canaria, op maandag.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.