Green Carpet Fashion Award naar Zuid-Afrikaanse ontwerper Sindiso Khumalo

De Green Carpet Fashion Awards gingen afgelopen zaterdag digitaal. De awardceremonie, gefocust op verduurzaming van de modeindustrie, werd georganiseerd door de Camera Nazionale della Moda Italiana. De prijs voor Best Independent Designer ging naar Sindiso Khumalo, zo blijkt uit een persbericht van de organisatie.

Khumalo, een voormalig LVMH Prize finalist, won de award voor haar werk met milieuvriendelijk textiel. Andere prijswinnaars waren actrice en zangeres Zendaya, die de GCFA Visionairy Award in de wacht sleepte en er werd speciale aandacht besteedt aan alle Italiaanse ambachtslieden die gezamenlijk de GCFA Art of Craftmanship Award kregen.

De Green Carpet Fashion Awards zijn in 2017 in het leven geroepen. De prijs is een beloning voor merken die zich bezighouden met duurzaamheid en zowel gevestigde namen als opkomende ontwerpers kunnen in aanmerking komen voor de award. Normaal gesproken is een Green Carpet Talent Award ook onderdeel van de awardshow, maar dat was dit jaar niet het geval.