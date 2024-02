Greenpeace maakt statement tegen dumpen van fast fashion in Ghana tijdens Berlin Fashion Week

Van catwalks tot showrooms: 5 februari tot en met 8 februari is het Fashion Week in Berlijn. Afgezien van de glamour, begon de modeweek in de Duitse hoofdstad met een protest van de milieuorganisatie Greenpeace. De activisten maakten optimaal gebruik van het spektakel en lanceerden maandag een grote protestactie voor de Brandenburger Tor. De actie komt na de publicatie van nieuw onderzoek van Greenpeace over tweedehands textiel in Ghana.

In oktober 2023 verzamelden activisten van Greenpeace Afrika en Duitsland op de Katamanto-markt in Ghana afgedankte kledingstukken die anders op de vuilnisbelten van de stad zouden zijn beland. De markt, die meer dan 20 hectare in de stad Accra beslaat, verkoopt voornamelijk tweedehands kleding en schoenen uit andere delen van de wereld - vooral fast fashion uit Europa, China en Canada. Wat niet verkocht kan worden, belandt hier bij het afval. De stortplaats in Ghana explodeerde in 2019. Sindsdien worden de stranden overspoeld met textielafval.

Kantamanto-markt in Ghana Credits: Kevin McElvaney / Greenpeace

Textielafval en plastic afval in de lagune van Korle Credits: Greenpeace

"Winkeliers klagen dat steeds meer kleding van de fast fashion-industrie onbruikbaar textiel is: steeds vaker betalen ze meer voor textiel dan dat ze verdienen. Tweedehands is een kansspel geworden. Bij het openen van een baal kleding onthulde een handelaar dat meer dan de helft niet geschikt was voor de markt in Ghana," zei Viola Wohlgemuth, expert op het gebied van hulpbronnen bij Greenpeace, die namens Greenpeace Duitsland in Ghana was.

Greenpeace protesteert met een berg textielafval in het hart van Berlijn

De kledingstukken die door de activisten van de milieuorganisatie werden verzameld werden in een container naar Hamburg verscheept en daar geanalyseerd. Voor het Fashion Week-protest stapelde Greenpeace het textielafval op tot een drieënhalve meter hoge en twaalf meter brede berg voor het monument in het hart van Berlijn. De berg kleding is bedoeld om aandacht te vestigen op de milieu-impact van fast fashion en de gevolgen van de export van gebruikte kleding als een manier om textielafval in landen in het Zuiden te verwijderen.

In totaal verzamelden de Greenpeace-activisten in Ghana ongeveer 19.000 kledingstukken, goed voor ongeveer vier en een halve ton. Voor de analyse werd een gerandomiseerde steekproef van 1.432 kilo gebruikt. "De geanalyseerde textielmassa bevatte nog 78 kilo textielafval, de rest was draagbaar textiel", aldus het onderzoek. Infraroodanalyses toonden aan dat het merendeel van de textielmonsters één of meer soorten plastic vezels bevatten. Van de 608 willekeurig geselecteerde monsters bevatten er 584 vezels zoals acryl, polyester, viscose, elastaan en polyamide. Dit komt overeen met een aandeel van 96 procent. Ongeveer 87 procent van de monsters bestond uit kunststofvezels in gemengde weefsels, die moeilijk of onmogelijk te recyclen zijn.

Greenpeace-container in Ghana Credits: Kevin McElvaney / Greenpeace

Omdat meer dan 96 procent van de kleding die als tweedehandskleding naar Ghana en andere Afrikaanse landen wordt geëxporteerd gemaakt is van synthetische vezels, neemt het plasticafval in deze landen enorm toe. "Naarmate de bergen kleding groeien, nemen ook de bergen afval toe en raken de stortplaatsen overbelast", aldus het rapport. "Rook stijgt keer op keer op. Vaak wordt goedkope kleding gewoon verbrand, in de open lucht, door het gebrek aan moderne verbrandingsinstallaties die de giftige stoffen eruit zouden filteren".

Met de protestactie, en het onderzoek, roept de milieuorganisatie op tot verandering. Dit doen zij middels een petitie voor een wetswijziging aan Steffi Lemke, minister van Milieu, Natuurbehoud, Nucleaire Veiligheid en Consumentenbescherming van Duitsland: "Wij roepen milieuminister Steffi Lemke op om een effectieve uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel te bepleiten," staat in de petitie op de website van Greenpeace. Voor de milieuorganisatie omvat een effectieve wet het principe 'de vervuiler betaalt’ (Polluter Pays Principle of PPP in het Engels). Greenpeace eist een exportverbod op textielafval en kleding zonder synthetische vezels.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.