Greenwashing: Britse marktwaakhond tikt 17 modemerken op de vingers

Greenwashing blijft een belangrijk onderwerp voor lokale marktwaakhonden. Zo heeft de Britse marktwaakhond Consumer & Markets Authority (CMA) een speciale anti-greenwashing gids gemaakt én 17 modemerken ‘aangemoedigd’ hun groene claims te herzien.

De CMA benadrukt dat het de 17 bekende merken een brief heeft geschreven vanwege hun groene claims. Omdat er geen formele actie wordt ondernomen tegen de merken, worden ze echter niet bij naam genoemd, zo is er te lezen in het statement van de waakhond. De merken zouden gebruik maken van te algemene termen, maar ook foutief producten in de ‘eco’ categorie plaatsen.

De Britse waakhond krijgt binnenkort de mogelijkheid om merken te beboeten wanneer zij consumentenwetten breken. Greenwashing valt hier ook onder. CMA kan bij het constateren van een overtreding een boete opleggen van maximaal 10 procent van de wereldwijde omzet van een merk.

CMA heeft nu dus ook een gids gelanceerd die merken moet helpen geen overtreding te begaan. Het maakt duidelijk hoe men helder kan communiceren over de verduurzaming initiatieven. “Deze hands-on gids zorgt ervoor dat moderetailers echt aan de slag kunnen met hun verplichtingen onder de consumenten wet - het betekent ook dat er geen excuus meer is voor het gebruik van misleidende claims”, aldus Hayley Fletcher, interim senior director van consumer protection bij CMA in het statement.