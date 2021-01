Grenzen behoren tot het verleden, GROUNDIES® hebben de toekomst

Word onze franchisepartner en profiteer van een enorm marktpotentieel!

Vind je grenzen maar niets? Dan ben je bij ons op de goede plek! GROUNDIES® schrijft geschiedenis: het nog maar één jaar oude merk staat op het punt de grens over te gaan.

Wil je hier onderdeel van uitmaken?

Wat de barefoot-schoenen van GROUNDIES® uniek maakt

GROUNDIES® is een van de snelst groeiende schoenenmerken ter wereld. Dit komt doordat we het concept van barefoot-schoenen een heel nieuwe betekenis hebben gegeven. Het merk staat voor een onvoorwaardelijk welzijn, hoogwaardige ontwerpen en een duurzame kwaliteit - Gemaakt in de EU.

Het resultaat: een hogere mate van het barefoot-gevoel voor de fans van barefoot-schoenen en een revolutionaire draagervaring voor iedereen die hoogwaardige schoenmode op prijs stelt.

GROUNDIES®: wanneer gezondheid een levensstijl wordt

Dankzij de baanbrekende combinatie van hoogwaardige materialen en de unieke TrueSense®-zooltechnologie, bieden we een holistisch welzijn van top tot teen. Allereerst merken de spieren in je voeten het verschil met traditionele schoenen. Je voelt de grond veel intenser en bent je meer bewust van je omgeving. Op die manier versterk je niet alleen je voeten en houding, maar ook het bewustzijn van je eigen lichaam. Met elke stap die je zet, zul je weer van wandelen leren houden.

Bovendien bieden GROUNDIES® niet alleen de meest trendy stijlen van het moment, maar zorgen ze er ook voor dat je op een gezonde manier loopt. Onze schoenen passen dus 100% bij de tijdgeest:

Duurzaam en zinvol

Onze schoenen zijn ontworpen en vervaardigd vanuit een economisch, milieuvriendelijk en sociaal oogpunt. Een verantwoorde resourceplanning, digitale workflow, goede kwaliteit en eerlijk betaald handwerk zijn integrale onderdelen van onze filosofie.

Gezondheid en zelfzorg

We willen in deze tijden zorgvuldig en verantwoordelijk door het leven gaan, zonder de laatste modetrends op te geven. Schoenen zitten beter als ze er niet alleen geweldig uitzien, maar ook eerlijk en doordacht zijn gemaakt. Daarom zijn GROUNDIES® ideaal voor degenen die hun individuele stijl willen uitdrukken en tegelijkertijd een positieve bijdrage willen leveren aan hun lichaam en het milieu. Met GROUNDIES® behoren compromissen tot het verleden.

Door onze revolutionaire, toekomstgerichte aanpak spreken we een snel groeiend marktpotentieel aan, zowel binnen als buiten de markt voor barefoot-schoenen.

Wat kun jij doen?

Net als wij, geloven onze franchisenemers dat merken die functionaliteit, duurzaamheid en sterke ontwerpen combineren, de toekomst hebben.

In het kader van deze passie zijn we op zoek naar sterke, ambitieuze persoonlijkheden die samen met ons een revolutie teweeg willen brengen in de wereld van barefoot-schoenen en de wereld van schoenen in het algemeen. Beschik jij ook over een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, leiderschapskwaliteiten en een sterke ondernemersgeest? Laten we elkaar dan leren kennen!

Ons doel?

De wereldwijde zichtbaarheid van het merk GROUNDIES® verder vergroten en de economisch sterke groei op een zinvolle manier inzetten en bevorderen. En aan deze wereldwijde merkbekendheid kun jij je steentje bijdragen, samen met je GROUNDIES® Store in belangrijke steden en op andere aantrekkelijke locaties. De distributie van onze toekomstgerichte, unieke en hoogwaardige schoenen maakt een eindeloos klantenpotentieel voor je mogelijk. We gaan een vertrouwensrelatie met je aan, waarin we altijd voor je klaar staan om je vragen te beantwoorden.

Voordelen voor partners van GROUNDIES® in een oogopslag

een veelbelovende zelfontplooiing dankzij een bewezen concept

ondersteuning bij de locatieanalyse

een goede, volledige kennisoverdracht over barefoot-schoenen en gezonde voeten

een betrouwbare ondersteuning van een innovatief wereldwijd merk

regelmatige bijeenkomsten, workshops en trainingen voor partners

geen verborgen franchisekosten

de nieuwste, veelzijdige collecties met hoogwaardige producten die zijn gemaakt in de EU

een gedetailleerd handboek voor franchisers met daarin de operationele kennis van GROUNDIES®

overname van de kosten voor het inrichten en uitrusten van de winkel

een onderneming in de toekomstige markt van gezondheid en duurzaamheid