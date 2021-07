Greve schoenen: van Eredivisie naar Champions League

“Wie onze schoenen eenmaal heeft gedragen, wil nooit meer anders”, zegt Raymond Moekotte trots. Hij is sales en product manager van het Nederlandse topschoenenmerk Greve, dat onlangs een volledige re-branding heeft gehad .

“En dat werpt zijn vruchten af: zelfs in het afgelopen coronajaar zijn onze verkopen nog gestegen. Die stijgende lijn willen we vasthouden. Of, zoals wij het graag verwoorden: we spelen nu in de eredivisie, maar ons doel is de Champions League.”

Hoogste regionen

Om in voetbaltermen te blijven: niet alleen Greve, het merk, is Champions League-waardig. Dat geldt ook voor de kwaliteit van de schoenen. Op dat gebied speelt Greve namelijk al 120 jaar in de hoogste regionen. “Wij gaan altijd voor kwaliteit boven kwantiteit”, beaamt Moekotte. “Bij ons staat de mens centraal en niet de massa. Dat betekent dat elke Greve schoen met aandacht, liefde en vakmanschap door onze schoenmakers wordt gemaakt. We werken alleen met de allerbeste natuurlijke materialen en bogen op ruim honderd jaar ervaring als het op de beste pasvormen en het hoogste draagcomfort aankomt. Zoals ik al zei: heb je onze schoenen eenmaal aan je voeten gehad, dan wil je niets anders meer.”

Waalwijk

Het Brabantse Waalwijk is van oudsher bekend als dé schoenenstad van Nederland. In 1898 begon Hermanus Greve hier zijn schoenmakerij. Greve was een bijzondere man. Hij wilde koste wat het kost de meest stijlvolle en superieure schoenen van het land maken. En dat lukte. Van heinde en verre kwamen de mensen naar hem toe om zich echte ‘Greves’ te laten aanmeten. “Sommige dingen zijn tot op de dag van vandaag onveranderd gebleven”, glimlacht brand manager Twan van Uden. “Zo maken onze meesterschoenmakers in Waalwijk nog altijd schoenen op maat. Maar als merk moet je natuurlijk ook met de tijd meegaan. Daarom hebben we - inmiddels alweer jaren geleden - de vervaardiging van onze collecties naar Portugal overgeheveld. Uiteraard worden onze Greve schoenen ook daar van de beste materialen en door de beste schoenmakers gemaakt. We hebben zeer korte lijntjes met onze partners in Portugal en gaan zeker één keer per maand naar ze toe.”

Re-branding

De laatste jaren heeft Greve ingezet op een re-branding van het merk. “Je zult in onze schoenen altijd de Greve-signatuur herkennen”, legt Van Uden uit. “Maar we hebben wel een moderniseringslag gemaakt. We hebben veel prachtige nieuwe modellen ontwikkeld. Daardoor hebben we nu een passende schoen voor iedere man die van stijl, comfort en duurzaamheid houdt. En dan bedoel ik niet zomaar een schoen, maar een supermooie schoen die voortreffelijk zit.”

Behalve de nieuwe brede collectie werden huisstijl en logo opgefrist, kwam er een ander kleurtje dozen, kreeg de fotografie de volle aandacht en ontving de Greve-website een passende stijlvolle uitstraling. Van Uden: “Langzamerhand hebben we elk onderdeel van het merk aangepast. Op dit moment zijn we bezig met de laatste puntjes, zoals het opzetten van een social media campagne. Kortom, we zijn klaar om Greve 2.0 aan de wereld te presenteren.”

Mooie zaken

Greve Schoenen zijn te koop bij herenmodewinkels, luxe schoenenzaken en webshops uit het midden- en hogere segment. Moekotte: “Het aantal verkooppunten in Nederland en het buitenland groeit gestaag en daar zijn we heel blij mee. Maar we zouden graag nog meer enthousiaste ondernemers willen begroeten die met ons het avontuur willen aangaan. Wat hebben wij te bieden? Naast onze unieke schoenen proberen we het samenwerken zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken. Zo hebben we bijvoorbeeld een grote never-out-of-stock collectie opgebouwd. Winkeliers hoeven (bijna) geen voorraad meer te houden en kunnen altijd bijbestellen. Wij willen gewoon samen met onze klant een goed team vormen. Winnen doe je tenslotte niet alleen.”

Spreekt het verhaal van Greve je aan en wil je de Greve schoenen opnemen in je selectie? Neem contact op met Raymond Moekotte via raymondm@fros.nl