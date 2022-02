GREYDER L A B, DE TOEKOMST VAN SCHOENMODE IS HIER

“Wij maken Funky Shoes of Waste die tot 90% bestaan uit gerecyclede materialen en voor 100% PETA gecertificeerd vegan zijn”, begint Greyderlab creatief directeur en mede-oprichter Rob Willems. “In deze onzekere en gepolariseerde wereld zoeken mensen naar betekenis, verbinding en warmte. Zorg dragen voor elkaar en onze natuurlijke habitat is de enige manier. Samen. Ongeacht afkomst, kleur, achtergrond, religie of overtuiging. Dus dat is wat we vandaag doen en morgen beter willen doen.”

Twee jaar geleden is het merk Greyderlab opgericht, het duurzame modemerk is op aarde om de wereld een betere en groenere plek te maken met een product dat bijna iedereen elke dag gebruikt: schoenen. Met hun missie en liefde voor het leven en innovatie, maken zij schoenen van afval. Zoals van cactus, koffie-residu, gebruikte autobanden, PET-flessen opgevist uit de Middellandse Zee en afgedankte T-shirts en jeans. Daarnaast hebben ze het Greyderlab Forest Fund opgericht, waarmee ze natuur aankopen, herstellen en beheren. Het nieuwste sociaal maatschappelijke project People R Human 2 staat nog in de steigers maar zal in 2022 Voice, Face & Shoes geven aan mensen die het nodig hebben.

image: Greyder LAB, courtesy of the brand

Hoe bekender Greyderlab’s Yellow Wave, hoe groter de impact een bijdrage zal zijn aan een betere en meer duurzame wereld. Op zoek naar mensen met een passie die de wereld en toekomst van onze kinderen willen verbeteren, heeft Greyderlab de eerste editie van haar magazine opgestuurd naar enkele honderden geïnteresseerden. Daarin delen ze het verhaal en roepen ze op om ambassadeur te worden of in ieder geval het verhaal verder te verspreiden. Ook bieden zij de mogelijkheid om Greyderlab ambassadeur te worden door obligaties te kopen of te investeren. Met als boodschap: “We are the future and so are you.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Meer weten over Greyderlab en de Yellow Wave? Kijk op greyderlab.com, greyderlab-invest.nl en instagram.com/greyderlab_shoes of neem contact op via cu@greyderlab.com of +31 73 720 0904.