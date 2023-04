Groeiend bewustzijn consument: Welke rol speelt het creatieve proces in kinderkleding?

Met het groeiende bewustzijn over duurzaamheid en eerlijkheid in de wereld, is de klant niet langer alleen geïnteresseerd in het product, maar vooral ook hoe het product gemaakt wordt. Daardoor is het team van Moodstreet zich bewust van deze ontwikkeling en de behoefte aan informatie over het proces achter het product. Designmanager Chantal Kobus en productmanager Eline Dijkstra nemen ons mee achter de schermen bij het creatieve proces van Moodstreet.

Chantal legt uit dat het creatieve proces begint bij het verkennen van de leefwereld van de doelgroep. ‘De grootste inspiratie komt uit de eerlijkheid en bevlogenheid van de kinderen. Wat is er leuk voor die kinderen? Wat voor trends zijn er? Wat doen de volwassen merken? Van daaruit ontstaat een idee.’ Al vanaf het eerste moment wordt er stilgestaan bij elke stap in het proces, om ervoor te zorgen dat de collectie een consistent geheel wordt. ‘We hebben een thema zodat je niet alle kanten opgaat in je collectie’, legt Chantal uit. ‘We zijn graag onderweg en kijken ieder seizoen naar een nieuwe straat in de wereld. Dat vertalen we op verschillende manieren in de collectie: trends, kleuren, printjes en artworks. We heten Moodstreet, dus we richten ons altijd op het creëren van een omgeving.’ Ze benadrukt hierbij het belang van het visuele aspect: ‘Fotoshoots zijn heel belangrijk voor ons, dus daar denken we in het begin al over na.’

Video Moodstreet behind the scenes FW21

Welke rol speelt betrokkenheid in het creatieve proces?

Wanneer het concept rond is, vliegt het team meestal naar het verre Oosten. Daar staan namelijk de fabrieken waarin de Moodstreet producten ontwikkeld worden. Met een flinke dosis liefde en aandacht worden zo de stukken ontwikkeld waar menig Europees kind in te zien is. Chantal en Eline benadrukken de betrokkenheid van de fabrieksmedewerkers meerdere keren tijdens het interview: ‘Mensen staan misschien niet stil bij de passie en zaligheid die er in de kleding gestoken wordt. Als een naadje een keer een andere kleur heeft, is daar heel goed over nagedacht. We maken niet alleen een functioneel product, maar ook een die leuk is.’ Natuurlijk wordt er tijdens dit proces ook stilgestaan bij de duurzaamheid van het product. ‘Confectie blijft een van de meest vervuilende industrieën, maar als iedereen zo goed omgaat met water hergebruiken, afval op de juiste manier verwerken, continu in ontwikkeling is naar meer milieuvriendelijke stoffen en verven met minder chemicaliën, zie je daar toch progressie in.’

Het duurt ongeveer zes weken tot Chantal en Eline de eerste approval samples binnenkrijgen, waarna een uitvoerige testfase begint. ‘We moeten alle fits meten, de stoffen testen en zeker weten dat de printjes de juiste grootte hebben voor alle maten’, legt Eline uit. ‘Zijn de naden sterk genoeg en zitten alle knopen goed vast? De veiligheid van de kinderen staat ten alle tijden voorop. Kortom, er wordt gezorgd dat alles perfect is voordat de grote aantallen worden gemaakt.’

Beeld: Moodstreet Productiereis SS23

Wat is iets dat veel mensen niet zouden weten over het creatieve proces?

‘Wat veel mensen wellicht niet zouden weten is dat het creatieve proces eigenlijk nooit stopt’, vertelt Chantal. ‘Als ik op straat loop of op een feestje ben en ergens een leuk printje zie, dient dit altijd als inspiratie voor nieuwe kledingstukken. Waar een ander gewoon een vaas ziet, denk ik: ‘dit is een geweldige vorm, dit ga ik verwerken in de mouw van een jurkje’. Los van het feit dat de inspiratie op elk moment opgedaan kan worden en uit alle kleine dingen gehaald kan worden, is niets meer inspirerend dan de kinderen zelf. ‘Kinderen groeien en wij moeten met ze meegroeien. Hun enthousiasme, bevlogenheid en het pure van die kinderen, dat blijft de grootste inspiratiebron van alles’.

Beeld: Moodstreet collectie SS23

Hoe werkt het team samen om tot het perfecte product te komen?

‘Het is eerst mijn idee en vervolgens Eline’s probleem’, lacht Chantal. Hoewel zij als designer allemaal grappige details, prints of fitjes in gedachten kan hebben, is het nog niet duidelijk of het mogelijk is om dit in grote aantallen te produceren. Daar komt de inbreng van Eline van pas, maar uiteindelijk heeft het gehele team een mening over de designs. ‘Als ik mijn tekeningen laat zien, doet iedereen daar een zegje over’, vervolgt Chantal. Het team van Moodstreet bestaat uit een groep van vijf alleskunners, die verantwoordelijk zijn voor elke stap in het proces: van design en inkoop tot de verkoop en social media marketing. Het feit dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen spil in het proces, maakt dat de teamleden afhankelijk zijn van elkaar. ‘Het gehele proces bestaat uit zoveel teamwork dat je werk eigenlijk al teambuilding is’, legt Eline uit. Ook benadrukt ze het belang van social media in het creatieve proces: ‘Op social media is je hele verhaal zichtbaar en je kan dat volledig zelf inrichten. Het draait immers niet alleen om het bedenken van een collectie, maar ook om het vertellen van de collectie. Tenslotte dragen ook de winkeliers hun steentje bij, door de mooiste etalages te maken en direct contact te onderhouden met de consumenten.

Beeld: Moodstreet team behind the scenes SS23