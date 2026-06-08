Influencers ingezet bij online handel in namaak via TikTok en Snapchat

Op sociale mediaplatformen als TikTok en Snapchat worden steeds vaker namaak-goederen aangeprijsd door jonge influencers. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories.

Jongeren maken video’s waarin zij kleding, schoenen of accessoires tonen en webshops benoemen die namaakproducten verkopen, in ruil voor een vergoeding of gratis producten. Volgens het onderzoek wordt niet altijd duidelijk gemaakt dat het om betaalde samenwerkingen gaat.

TikTok laat in een reactie weten actief op te treden tegen deze content. Het platform verwijderde tussen januari en juni 2025 wereldwijd 143 miljoen video’s waarin namaakproducten werden gepromoot of verkocht.

De handel in namaak is geen nieuw fenomeen. Volgens EUIPO en de Europese Commissie werden in 2024 in de EU circa 112 miljoen nagemaakte goederen onderschept, met een geschatte waarde van 3,8 miljard euro. Kleding en schoenen behoren tot de meest in beslag genomen categorieën.

In aanloop naar het WK voetbal is ook een toename zichtbaar in de handel in namaak WK-shirts. De Douane Nederland publiceerde op 4 juni jl. een artikel erover, met de veelzeggende titel “Werk niet mee aan dwangarbeid, koop geen namaak”. In 2025 werden in Nederland circa 42.000 nepvoetbalartikelen onderschept, met een geschatte waarde van ongeveer 3,6 miljoen euro, aldus de Douane.