Gronings Goud, een circulaire stof gewonnen uit oud textiel, gebruikt voor herstofferen van kantoormeubilair

Groningen maakt nieuwe garens van oud textiel uit de stad. Het oude textiel is afkomstig uit (textiel) containers waar mensen hun oude kleren kunnen achterlaten. De ontrafelde vezels worden gesponnen tot hoogwaardige industriële garen: het Groningse Goud, zo meldt het project op zijn website.

Die stof dient nu als interieurstof voor bureaustoelen voor de gemeente Groningen. Dat is het resultaat van de eerste pilot. Gronings Goud is onlangs officieel gelanceerd en gepresenteerd door Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks). Bij het project Gronings goud zijn in totaal vier partijen betrokken: GoudGoed uit Groningen, ReBlend uit Amsterdam, Vepa uit Hoogeveen en de Gemeente Groningen.

Carolina Vogel van de gemeente Groningen noemt het tegenover RTV Noord een 'belangrijk project'. "Wij hebben nu een methode gevonden waarmee we textiel dat niet herbruikbaar is voor kleding toch opnieuw te gebruiken, als interieurtextiel. De pilot heeft tot nu toe 250 stoelen opgeleverd. Natuurlijk hoop ik dat er meer organisaties deze mogelijkheid ontdekken en gaan toepassen." Ze droomt ervan dat het Gronings Goud het land verovert. "Met als ideaalplaatje dat een deel van de textielketen volledig hier is gevestigd, net zoals vroeger toen Groningen een echte textielstad was," aldus Vogel tegenover RTV Noord. Fred Mol van GoudGoed vertelt aan RTV Noord dat in Groningen jaarlijks een half miljoen kilo textiel wordt ingezameld.

Het project Gronings Goud werd genomineerd voor de Circular Awards 2022 (de meest innovatieve projecten en producten van bedrijven en overheden die laten zien wat de circulaire economie kan betekenen voor Nederland) in de categorie Public. Winnaars worden bekendgemaakt maandag 7 februari bekendgemaakt, tijdens de Week van de Circulaire Economie, die van 7 tot en met 12 februari plaatsvindt. Inmiddels is duidelijk dat het project het niet tot de finalisten behoort.

Op de website van Gronings Goud is ook te lezen dat er een expositie in Forum Groningen zal komen. Meer informatie daarover is nu nog niet bekend.