Groovify: Deze AI-tool genereert muziekplaylists op basis van je outfit

Muziek is een constante metgezel die ons helpt onze identiteit uit te drukken, contact te maken met anderen en gemeenschappen te vormen, net als mode, waar modeshows, reclamecampagnes en zelfs winkelervaringen niet hetzelfde zouden zijn zonder hun soundtrack.

Deze relatie tussen beide wordt weerspiegeld in hoe we bepaalde stijlen associëren, zoals leren jassen met rockfans, of hoe fans van Taylor Swift zich lieten inspireren door een van de 'era's' van de zangeres bij het kiezen van hun outfit voor het concert.

Een onderzoeksgroep van de school LCI Barcelona heeft deze connectie onderzocht om een kunstmatige intelligentie te ontwikkelen die afspeellijsten kan genereren op basis van iemands look. Dit systeem heet Groovify en werd gepresenteerd op het festival Sónar+D. Deze door kunstmatige intelligentie aangedreven tool "analyseert een simpele foto van een persoon om gegevens te extraheren zoals de kleding die ze dragen, hun gezichtsuitdrukking en hun houding. Met deze informatie wordt een afspeellijst samengesteld met gepersonaliseerde nummers voor die persoon", legt LCI uit.

Een uniek ritme voor elke stijl

Het algoritme achter Groovify analyseert kledingstijlen door middel van de detectie van visuele codes, waarbij deze informatie wordt gecorreleerd aan een uitgebreide muzikale database van het Sónar Festival, die drie decennia beslaat. "De look van een persoon bestaat niet alleen uit een broek en een bovenstuk, maar ook uit accessoires en aanvullingen", benadrukte Alessandro Manetti, Head of Europe van LCI en onlangs benoemd tot vice-president van LCI in Europa, in een gesprek met FashionUnited.

Interieur van Groovify. Credits: met dank aan LCI Barcelona.

"Onze professor gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie stelde voor om een algoritme te ontwikkelen en vanuit het modegebied stelden we voor om dit algoritme te koppelen aan een interpretatie van de verschillende looks, de verschillende stijlen van de kledingstukken door middel van een detectie van visuele codes", voegt Manetti toe.

De applicatie creëert vervolgens tot vijf verschillende prompts Een prompt is een instructie, vraag of tekst die wordt gebruikt om te communiceren met kunstmatige intelligentiesystemen.

"We wilden verder gaan dan alleen suggesties genereren op basis van kledingstijl, we wilden een geheel nieuw nummer creëren dat is gegenereerd door kunstmatige intelligentie en een eerbetoon brengen aan de vinylplaat met een denkbeeldige hoes" Alessandro Manetti, Head of Europe van LCI en onlangs benoemd tot vice-president van LCI in Europa

waarmee een unieke single voor elke persoon wordt gegenereerd, met een ritme en geluiden die de look van de gefotografeerde gebruiker vertegenwoordigen.

Het resultaat omvat niet alleen de suggestie van afspeellijsten op basis van iemands kledingstijl, maar ook de creatie van een mobiele applicatie die muziek kan aanbevelen die is afgestemd op de look van de gebruiker, evenals de creatie van een geheel nieuw nummer, gecreëerd door kunstmatige intelligentie en gebaseerd op de database van de artiesten van Sónar. Deze muziek zou ook vergezeld gaan van een denkbeeldige hoes die is ontworpen met behulp van beeldgeneratietoepassingen.

Het proces van associatie tussen stijl en muziek is gebaseerd op een grondig onderzoek van bestaande databases, waarbij stijlen, muziek, hoezen en visuele codes in discografieën en foto's van concerten en publiek worden geanalyseerd. Manetti legt uit: "We wilden verder gaan dan alleen suggesties genereren op basis van kledingstijl, we wilden een geheel nieuw nummer creëren dat is gegenereerd door kunstmatige intelligentie en een eerbetoon brengen aan de vinylplaat met een denkbeeldige hoes".

De reacties op het project op het Sónar Festival waren zeer positief, zowel van het publiek als van geïnteresseerde investeerders. De gebruikte technologie is een eigen algoritme, wat de interesse in de exclusiviteit en originaliteit ervan heeft vergroot. Met het oog op de toekomst zijn de ontwikkelaars van het project van plan om in oktober een verbeterde versie, de 2.0, te lanceren.

Groovify 2.0 ziet in oktober het licht

Deze nieuwe versie zal de database uitbreiden met extra bronnen zoals Spotify, YouTube en Beatport, met als doel de applicatie relevanter en bruikbaarder te maken op de markt. Daarnaast bereidt het team zich voor om in november deel te nemen aan de Web Summit in Lissabon, waar ze de bètaversie van de applicatie zullen presenteren en op zoek zullen gaan naar samenwerkingen en zakelijke kansen.

Het project, geleid door Alessandro Manetti en gecoördineerd door Mariele Violano, wordt ondersteund door de area directors Pedro Coelho, Estel Vilaseca, Anna Pallerols, David Carretero en Salvatore Elefante. Het team bestaat uit 19 personen, waaronder zes studenten die werken aan grafisch ontwerp, interieurontwerp, gebruikersondersteuning en opbouw en afbraak.

Bron van de video: LCI Barcelona via Youtube, met dank aan LCI Barcelona.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited ES. Vertaling door AI, bewerking en verduidelijking door Caitlyn Terra.