Grote merken starten The Fashion Remodel om een circulaire aanpak te stimuleren

Hoe kun je geld verdienen in de mode zonder nieuwe kleren te maken? Dat is uiteindelijk de vraag die moet worden opgelost door de industrie met het oog op de huidige take-make-waste-businessmodellen die elk jaar 100 miljard nieuwe kledingstukken produceren die na een paar keer dragen worden weggegooid.

De Ellen MacArthur Foundation heeft een nieuw initiatief aangekondigd onder de naam The Fashion Remodel, waarin manieren worden onderzocht om geld te verdienen zonder nieuwe kleding te maken. Het initiatief werd gelanceerd tijdens de Global Fashion Summit in Kopenhagen en omvat een aantal van 's werelds toonaangevende modemerken die zullen onderzoeken hoe circulaire bedrijfsmodellen de norm kunnen worden.

De eerste bedrijven die meedoen aan het door de stichting geleide demoproject zijn de H&M Group met de merken Arket, Cos en Weekday, het Canadese outdoormerk Arc'teryx, textieldiscounter Primark, het in de VS gevestigde duurzame dameskledingmerk Reformation en de Duitse online retailer Zalando.

Het nieuwe initiatief zal voortbouwen op de inzichten van het Jeans Redesign project, dat liep van 2019-2023 en deelnemers de opdracht gaf om het hoofdbestanddeel van de garderobe te herontwerpen zodat het geschikt is voor een circulaire economie.

Jeans Redesign Project. Credits: The Ellen MacArthur Foundation.

Enkele van die inzichten zijn dat we de industrie moet voortbouwen op het herontwerpen van producten, het transformeren van de systemen waarin producten terechtkomen en de infrastructuur die die producten in gebruik houdt. Het doel van het Fashion Remodel initiatief is om oplossingen te vinden en uitdagingen te overwinnen, zodat de industrie kan beginnen met het loskoppelen van inkomsten aan de productie van nieuwe kleding.

“Om de conventionele lineaire modellen uit te dagen en een nieuwe norm te creëren, moeten merken hun inkomsten loskoppelen van de productie door hun inspanningen te versnellen om de producten van de toekomst opnieuw te ontwerpen en de diensten en bedrijfsmodellen te heroverwegen die ze aan klanten leveren en in gebruik houden,” bevestigt Jules Lennon, fashion lead bij de Ellen MacArthur Foundation, in een persbericht.

“De kans om de groei van de mode-industrie los te koppelen van het gebruik van hulpbronnen is enorm en dit project kan ons helpen beter te begrijpen hoe we deze modellen verder kunnen opschalen”, zegt Leyla Ertur, hoofd duurzaamheid bij de H&M Group.

“We zijn verheugd om als een van de eerste deelnemers deel te nemen aan het project van de Ellen MacArthur Foundation, The Fashion ReModel, om circulariteit opnieuw uit te vinden voor de outdoorindustrie, door de manier waarop we ontwerpen en afval benaderen te heroverwegen om te bouwen aan een toekomst waarin alles wat we maken een tweede leven kan krijgen,” voegde Dominique Showers, vice president van ReBird bij Arc'teryx, toe.

De Ellen MacArthur Foundation gaf nog geen commentaar op de duur van het project en of het in de toekomst/na de demofase zou worden uitgebreid met meer merken.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.