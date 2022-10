Grote modemerken beloven bedreigde bossen te beschermen

Canopy, een wereldwijd milieufonds, heeft bevestigd dat 515 van 's werelds grootste modeontwerpers en kledingmerken zich ertoe verbinden om producten uit vitale bossen uit hun toeleveringsketens te weren en koolstofarme productie alternatieven te gebruiken. De collectieve verbintenis is afkomstig van een groep zwaargewichten uit de industrie met verreikende tentakels, die samen goed zijn voor 857 miljard dollar aan jaarlijkse omzet.

Canopy kondigde de meest recente merken aan die zich hebben aangesloten bij leden als Stella McCartney, H&M, Zara, PVH, Kering en Walmart die zich hebben aangesloten bij CanopyStyle, een oplossingsgericht initiatief dat modemerken, detailhandelaren, ontwerpers en viscoseproducenten helpt oude en bedreigde bossen uit hun toeleveringsketens te houden. Tot de nieuwste ondertekenaars behoren John Lewis & Partners, Wax London, Everlane, L'Estrange, Rachel Comey, Bam Clothing, Nique, Grain de Malice en BN3TH.

Mode heeft een verantwoordelijkheid om biodiversiteit te redden

In een verklaring zegt Canopy dat de merken ervoor zullen zorgen dat hun producten niet afhankelijk zijn van 's werelds meest vitale en biodiverse ecosystemen en zich ertoe hebben verbonden te investeren in het ontwerp en het gebruik van koolstofarme, low-impact Next Generation alternatieven zoals gerecycled textiel voor het kappen van bossen. De meeste merken die vandaag hun handtekening zetten, hebben zich ook aangesloten bij Pack4Good, het parallelle initiatief van Canopy dat bedrijven helpt hun papieren verpakkingen duurzamer te maken.

"Wij zijn trots op de opmerkelijke vooruitgang die het CanopyStyle-collectief van meer dan 500 merken heeft geboekt", aldus Nicole Rycroft, uitvoerend directeur van Canopy. "Samen hebben we bijna de helft van de viscoseproductie uit bedreigde bossen gehaald, winst geboekt op het gebied van natuurbehoud en de productie van koolstofarme Next Gen-textiel gestimuleerd. Het werk is nog niet gedaan: in dit decennium van ommekeer verdubbelen we onze inspanningen om oude en bedreigde bossen in stand te houden, de commerciële productie van circulaire alternatieven op te voeren en de naald te verplaatsen naar klimaatactie."

"John Lewis & Partners is vereerd deel uit te maken van de CanopyStyle 500 en zich aan te sluiten bij een initiatief dat in korte tijd zo'n enorme impact heeft gehad", aldus Marija Rompani, directeur Ethiek & Duurzaamheid. "We hebben onlangs het John Lewis Partnership's Plan for Nature gelanceerd dat onze inzet om de natuur te beschermen en te herstellen benadrukt. Initiatieven als deze laten onze toewijding zien aan het behoud van bossen voor het klimaat en de biodiversiteit van onze planeet. CanopyStyle is een briljante aanvulling op ons duurzaamheidswerk en we kijken uit naar onze samenwerking."

Toen CanopyStyle begon, was er weinig bekend over de honderden miljoenen bomen die jaarlijks worden gekapt voor stoffen als rayon en viscose. Tot nu toe heeft het CanopyStyle-initiatief ervoor gezorgd dat 50 procent van de wereldwijde viscoseproductie een laag risico loopt om afkomstig te zijn uit oude en bedreigde bossen. Het heeft ook de overgang gestimuleerd naar Next Gen-textiel met een lage impact - inclusief het werk met 's werelds eerste pulpfabriek die alleen afvaltextiel als grondstof zal gebruiken, en kleine hoeveelheden viscose gemaakt met circulair afvaltextiel door vier van 's werelds grootste MMCF-producenten.

Waarom ontwerpers op zoek moeten naar alternatieve productie- en inkoopmethoden

Het gebruik van bomen voor het maken van stoffen is de afgelopen 30 jaar meer dan verdubbeld en zal naar verwachting de komende tien jaar met nog eens 50-60 procent toenemen. Deze vraag blijft zeldzame, oude bossen bedreigen, ook al is wereldwijd minder dan 20 procent van deze vitale ecosystemen nog intact.

Bossen vormen een belangrijk onderdeel van de klimaatoplossing omdat zij koolstof opslaan. Ze herbergen ook de overgrote meerderheid van de terrestrische biodiversiteit in de wereld. Als de mode-industrie succesvol blijft samenwerken om ontbossing en aantasting van bossen in de toeleveringsketens een halt toe te roepen, zou het effect daarvan zijn dat het koolstofverlies in de bossen even groot is als de volledige nationale uitstoot van een land als Zwitserland, Guatemala of Denemarken.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.