Grote strikken, flowerpower en ‘something blue’: Bruidstrends voor lente/zomer 2024

Mode mag dan op dit moment in het teken staan van "Quiet Luxury", maar als het om bruidsmode gaat, staat subtiliteit bij de meeste ontwerpers niet op de voorgrond. Bruidsmode is gevarieerder en sommigen zouden kunnen zeggen opzichtiger dan ooit tevoren. "Het wordt duidelijk dat vrouwen tegenwoordig trouw willen blijven aan hun eigen individuele stijl, zelfs - of vooral - tijdens de grote dag," legt Patricia Maeda uit, directeur vrouwenmode bij Fashion Snoops. Het voorjaar van 2024 zag de terugkeer van dramatische silhouetten, gedurfde aparte stukken en kleur, allemaal keurig verpakt in grote strikken die prominent aanwezig waren op vele jurken die geschikt waren voor een divers spectrum van bruiden.

Bloemen voor de lente

Bloemen voor de lente worden misschien niet als baanbrekend beschouwd, maar op een trouwjurk zijn ze een frisse wind. Terwijl de meeste ontwerpers kozen voor pastelkleurige bloemen die opgaan in het ivoor van de jurken, waagden anderen zich aan gedurfdere tinten en grootschalige prints die er gegarandeerd uit zullen springen.

Zachte bloemen op de catwalk bij Josephine Scott (links) en Madeline Gardner (rechts). Beeld: Spotlight Launchmetrics

Josephine Scott en Madeline Gardner toonden bloemen in zachte pastelkleuren die over ivoorkleurige en witte jurken bloeiden, terwijl Randy Fenoli Bridal koos voor een gedurfdere zee van roze, blauwe en roze bloemblaadjes bovenop een lavendelkleurige jurk met een gewaagde beenuitsnijding op dijhoogte. Bohemien bruidsjurkmerk Calla Blanche borduurde een reeks kleurrijke, zomerse bloemen op een trouwjurk met volle rok, gecomplimenteerd door transparante off-shoulder mouwen.

Kleurrijke bloemen op de catwalk bij Randy Fenoli Bridal (links) en Calla Blanche (rechts). Beeld: Spotlight Launchmetrics

’Something Blue’

Dit seizoen hebben ontwerpers het gezegde "something old, something new, something borrowed, something blue" ter harte genomen en bruiden een van de meest kenmerkende trouwtradities meegegeven met blauwgekleurde trouwjurken.

Blauwe details op de catwalk voor Madeline Gardner (links) en Luxury Bridal Experience (rechts). Beeld: Spotlight Launchmetrics

Waar ontwerpers als Madeline Gardner twee trends in één omarmden - door een vage blauwe bloemenprint toe te voegen aan een verder ivoorkleurige jurk - koos Luxury Bridal Experience ervoor om traditie te negeren door een bruidsjurk met een volle lichtblauwe rok over de catwalk te sturen.

Anderen, zoals Sarah Nouri, kozen voor kleine blauwe accenten in plaats van statements en voegden blauwgekleurde strikken in verschillende maten toe aan klassieke bruidsjurken.

‘Something blue’ door Sarah Nouri voor lente/zomer 2024. Beeld: Spotlight Launchmetrics

Het traditionele beeld is dat veel bruiden dromen van een verlovingsring die wordt geleverd in een beroemd Tiffany blauw doosje, en voor lente/zomer 2024 is deze kleur - of in elk geval zeer soortgelijke tinten - ook gespot in opvallende accenten. Ontwerper Reem Acra koos ervoor om de tint te gebruiken voor een dramatische lange sluier, terwijl Lorena Panea een grote strik toevoegde aan een van haar extravagante bruidscreaties.

Reem Acra (links) en Lorena Panea (rechts) voor Lente/Zomer 2024. Beeld: Spotlight Launchmetrics

Doe er een strik om

"Over-the-top silhouetten bevatten ook meer dan levensgrote strikken," verklaarde Fashion Snoops trenddeskundige Maeda. Het detail kon inderdaad niet prominenter aanwezig zijn op de catwalks.

Strikken op de catwalk bij Pronovias (links) en Randy Fenoli Bridal. Beeld: Spotlight Launchmetrics

De meeste strikken, hoewel variërend in vorm en grootte, sierden de achterkant van de jurken. Bij Pronovias scheidde een oversized strik een hooggesloten kanten lijfje van een volle A-lijn rok, terwijl een strik overging in een kleine sleep bij Randy Fenoli Bridal.

Strikken aan de voorkant van jurken bij My Secret Sposa (links) en Azenabor Bridal. Beeld: Spotlight Launchmetrics

Strikken sierden echter niet alleen de achterkant van de bruiden, maar ook de voorkant van hun jurken. Van moderne, minimalistische jurken met uitgesneden details bij Azenabor Bridal tot klassieke kanten jurken bij My Secret Sposa, strikken stonden centraal.

Minimale strikken bij Sophie Et Voila (links) en Azenabor Bridal. Beeld: Spotlight Launchmetrics

Terwijl strikken over het algemeen als speels worden beschouwd, hebben sommige ontwerpers zich sterk gemaakt voor een minimalistische kijk op de trend. Zowel bruidsmerken Sophie Et Voila als Azenabor Bridal stuurden hun versies van een bruidspak versierd met een grote strik de catwalk op.

Verf het zwart

" Onverschrokken bruiden kunnen brutaal zijn en experimenteren met zwart," zei Maeda van Fashion Snoops. De donkergekleurde bruidsjurken waren er in allerlei verschillende stijlen, waardoor de toekomstige bruiden bijna net zoveel keuze hadden als degenen die kozen voor hun "pure" tegenhanger.

Dramatische zwarte kanten jurken op de catwalk bij Demetrios (links) en Modeca. Beeld: Spotlight Launchmetrics

Voor bruiden die hun innerlijke Morticia Addams willen channelen, presenteerden ontwerpers als Demetrios en Modeca dramatische kanten japonnen met al even opvallende silhouetten op de catwalk voor lente/zomer 2024. Terwijl Demetrios koos voor een volle rok met een witte onderlaag onder zwart kant, omarmde Modeca de duisternis met een aansluitende jurk van zwart kant.

Een zwarte jurk met bloemen van Marco Maria (links) en een zwarte jurk met een strik aan de voorkant van Bentley Weaver. Beeld: Spotlight Launchmetrics

Ontwerpers die dit seizoen voor zwart stemden, omarmden ook andere bruidstrends, zoals bloemen bij Marco Maria of een nette strik rond de halslijn van een jurk bij Bentley Weaver.

Alles bloot

De naked dress trend heeft zijn weg gevonden van de rode lopers naar voor het altaar. De bruiden die het aandurven om bloot te gaan, hebben een grote keuze aan jurken, zowel klassiek van snit als moderne silhouetten.

Misschien wel een van de meest ingetogen maar toch glamoureuze versies van de naakte bruidsjurk was te zien bij Liz Martinez. De ontwerper toonde een off-the-shoulder jurk met kralen en een zeemeermin rok die de benen van de bruid bedekte, terwijl het lijfje van de jurk de illusie van naakte huid gaf. Ontwerpster Galia Lahav leunde aan de andere kant op de sexy trend met een dijhoge split en een korsetbovenstuk.

Doorschijnende kralen bij Liz Martinez (links) en Galia Lahav. Beeld: Spotlight Launchmetrics

Elders bewezen meer minimalistische silhouetten dat ze net zo goed een statement kunnen maken, met glinsterende doorschijnende stof die de lichamen van de bruiden die het aandurfden om ze te dragen onthulde.

Transparante bruidsjurken bij Formose Bridal (links) en Serravalle Bridal. Beeld: Spotlight Launchmetrics

Hedendaagse bruiden

Hoewel het huwelijk meestal draait om toewijding, maakten gelaagde, transformerende stukken dit bruidsseizoen furore - vooral op de catwalk en als onderdeel van designercollecties. In februari lanceerde de in Albanië geboren ontwerper Nensi Dojaka een bruidscollectie bij Mytheresa die niet alleen bij het altaar maar ook op elk feest in het oog zal springen. 16 Arlington, die onlangs het BFC/Vogue Designer Fashion Fund won, is ook al sinds 2021 actief in de bruidsmodescene en maakt indruk met stukken waarmee bruiden niet alleen op elke bruiloft kunnen dansen, maar ook op elk feest. De laatste tijd hebben de edgy stukken van het merk aan populariteit gewonnen, vooral onder bruiden die de sociale media volgen.

Nensi Dojaka Bruidscapsule voor Mytheresa (links) en Bridal by 16 Arlington (rechts). Beeld: Nensi Dojaka, 16 Arlington

"Deze afneembare lagen spelen in op de groeiende trend van verhoogde functionaliteit en veelzijdigheid in bruidskleding, die uiteindelijk de manier beïnvloedt waarop bruiden vandaag de dag winkelen," legt Maeda uit. "Ze winkelen voor een volledige bruidsgarderobe, inclusief looks voor het vrijgezellenfeest tot de brunch de volgende dag, maar ook stukken die na de grote dag gedragen kunnen worden."

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Marthe Stroom.