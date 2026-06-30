Gucci lanceert nieuwe high jewellery-collectie

De schoonheid van bloemen en de elegantie van nautische elementen vormen de kern van Gucci's nieuwe high jewellery-collectie.

De collectie omvat vier families: Gucci Flora, Gucci Nodo, Everlasting G en Iconic Signatures, waaronder Horsebit en Marina Chain. Allen een getuigenis van het Italiaanse vakmanschap van het modehuis.

Gucci Flora viert de diepe, langdurige band van het modehuis met de natuur. Dit ontwerp, in 1966 gecreëerd door Vittorio Accornero voor een zijden sjaal als cadeau voor Grace Kelly, is sindsdien een van de meest geliefde en duurzame symbolen van het merk. In deze collectie bloeit het motief opnieuw op in een serie high jewellery-stukken die het Flora-universum herinterpreteren door middel van zeldzame edelstenen en innovatieve technieken.

Een parure, bestaande uit een ketting, oorbellen en ringen, vangt de vergankelijke aard van klaprozen in gedurfde en eigentijdse vormen. De bloemblaadjes zijn gevormd uit robijnen met in het midden rubelliet toermalijnen die schitteren in karmozijnrode en paarse tinten. Titanium wordt gebruikt om de bloemblaadjes in gelaagde vormen te creëren die volume en structuur geven. De ajourtechniek laat licht door, waardoor elk stuk bijzonder levendig wordt.

De Gucci Nodo-ontwerpen herinterpreteren de knoop, een symbool van kracht, verbinding en maritieme traditie, in de vorm van een soepele en flexibele ketting. Dit motief, voor het eerst gepresenteerd door Gucci in de jaren zestig, wordt vertaald in een serie high jewellery-kettingen, armbanden, ringen en oorbellen. Deze kenmerken zich door een bijzonder zachte en flexibele ketting die natuurlijk en elegant valt.

La campagna dedicata alla nuova collezione Credits: Gucci

Een parure van aquamarijn presenteert het knoopmotief in een ketting met twee rijen pavégezette witte diamanten. Dit contrasteert met een hanger van een lichtblauwe aquamarijn en levendige groene smaragden. Deze vrolijke parure wordt gecompleteerd met bijpassende oorhangers.

Everlasting G: de eigentijdse collectie herinterpreteert een van Gucci's meest iconische motieven in de taal van high jewellery. In deze veelzijdige lijn neemt het 'G'-logo van Gucci een langgerekte, geometrische vorm aan, verfraaid met een weelderig diamant-pavé.

Iconic Signatures: de stukken in deze lijn versterken de dialoog met de meest duurzame motieven van het modehuis: Horsebit en Marina Chain. De Horsebit, oorspronkelijk ontworpen als versiering voor loafers en direct een symbool van de Gucci-traditie, is een gestileerde interpretatie van het paardenbit.

La nuova collezione di alta gioielleria di Gucci Credits: Gucci

Het Gucci Marina Chain-motief is geïnspireerd op de nautische wereld.

De Horsebit keert terug in een serie parures. De parure van witgoud, tsavorieten en diamanten, bestaande uit een ketting, oorbellen en een multi-vingerring, herinterpreteert de vloeiende vormen van het bitmotief in diamanten en levendige groene tsavorieten. Een parure van witte diamanten en blauwe tsavorieten biedt dezelfde verfijnde vormen, met een koelere en diepere glans, in een ketting, oorbellen, armband en een ring met een dubbel motief. Een derde parure van witgoud en diamanten presenteert het bit in zijn meest klassieke en tijdloze vorm.

De Marina Chain-collectie vertaalt het nautische motief naar een gedurfde expressie van elegante, bolle vormen. De parure omvat een ketting met een hanger, gevormd door een dubbele Marina Chain en verrijkt met goudberil en gele saffieren. Daarnaast zijn er gebogen oorbellen en een bijpassende armband met dezelfde stenen.