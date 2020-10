Gucci neemt weer eerste plaats in Lyst Index

Modemerk Gucci stoot Nike van de troon in de Lyst Index van het derde kwartaal, zo blijkt uit de lijst met populairste merken. De top drie wordt in het kwartaal gevormd door Gucci, Off-White en Nike.

Lyst, de online mode zoekmachine, geeft aan dat de lust voor mode niet verdwenen is ondanks de huidige pandemie. De voorkeur voor casual items duurt voort, maar hoe dan ook blijven consumenten kopen. Merken die echt een eigen gezicht hebben en digitaal georienteerd zijn hebben hiervan het meeste geprofiteerd in het derde kwartaal aldus Lyst.

Opvallende stijgers zijn Marine Serre en Givenchy die in de ranking 10 en 8 plaatsen omhoog schoten in het kwartaal. Burberry en Adidas daalden juist beide met 4 plaatsen naar de 12e en 17e positie in de ranking.