Gucci schrapt show in Seoul na halloween-tragedie

Gucci schrapt zijn Cosmogonie-show in het Gyeongbokgung Palace in Seoul nadat tientallen mensen omkwamen na verdrukking tijdens de drukbezochte halloweenfestiviteiten. Dat schrijven diverse media, waaronder Women’s Wear Daily. De show zou op 1 november plaatsvinden.

De show in het Gyeongbokgung Palace zou de eerste show zijn die Gucci presenteert in Korea. Om dat te vieren, zouden er ook een aantal nieuwe items zijn toegevoegd aan de al bestaande collectie, zo staat in berichtgeving van WWD. Creatief directeur bij Gucci, Alessandro Michele, koos voor deze plaats om een eerbetoon te geven aan de schoonheid van het Zuid-Koreaanse culturele erfgoed.

Dit weekend werden feestvierders verdrukt en vertrapt in smalle straten in Seoul. Dat gebeurde tijdens drukbezochte halloweenfestiviteiten. Tientallen mensen kwamen om het leven of raakten gewond. De slachtoffers bestaan vooral uit veel twintigers die na een strenge coronaperiode in Zuid-Korea eindelijk weer uit wilden gaan, meldt de NOS.