Gucci showt cruise collectie in San Francisco

Modehuis Gucci presenteert haar nieuwe cruise collectie op 18 mei in San Francisco. Dat schrijft WWD, eraan toevoegend dat de exacte locatie nog onbekend is.

Gucci’s artistiek directeur Alessandro Michele heeft zijn oog op de Amerikaanse stad laten vallen vanwege de “geschiedenis als centrum van liberaal activisme”, en omdat het een “culturele smeltkroes is waar antidotums tegen discriminatie zijn gecultiveerd”, aldus het vakblad.

Michele heeft zijn cruise collecties al op verschillende locaties geshowd, waaronder Westminster Abbey in Londen, Palazzo Pitti in Florence en de Dia Art Foundation in New York.

Het cruise 2021-seizoen zal worden afgetrapt door Giorgio Armani in Dubai, in april. Daarna volgen de shows van Chanel op het Italiaanse eiland Capri, Dior in de Zuid-Italiaanse stad Lecce, Prada in Japan en Max Mara in St. Petersburg.

Beeld: Gucci