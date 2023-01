‘Gucci trekt producten met konijnenvilt terug’

Gucci liet dinsdag weten de items met konijnenvilt terug te trekken, nadat het kritiek opleverde binnen de branche, zo meldt Business of Fashion. Het gebruik van konijnenvilt is volgens mensen uit de branche in strijd met de belofte om geen bont meer te gebruiken.

Diverse mensen uit de branche, waaronder filmmaker en dierenrechtenactiviste Rebecca Cappelli, leverde kritiek op het merk omdat Gucci in zijn Lunar New Year-collectie (ter ere van het Jaar van het Konijn) een vrouwenhoed had gebruikt die is gemaakt van honderd procent konijnenvilt, schrijft BOF. In de advertenties voor de collectie zijn modellen te zien die konijnen vasthouden en aaien in een kleurrijk landschap.

“Konijnen uitbuiten in advertenties en tegelijkertijd producten verkopen die hen schaden is niet de manier om het jaar van het konijn te vieren”, schrijft Cappelli in een LinkedIn-post.

Gucci reageert daarop dat konijnenvilt technisch gezien geen bont is, omdat het niet wordt gebruikt met de huid van het dier eraan vast, meldt BOF. Het zou in lijn zijn met zijn bontvrije beleid. Gucci zei verder dat het gebruikte konijnenvilt een ‘bijproduct is dat afkomstig is van de voedselketen in Europese boerderijen’. Toch kiest Gucci ervoor om de item terug te trekken.

Gucci maakte in 2017 bekend geen bont meer te gebruiken en sloot zich aan bij de Fur Free Alliance, een koepel van tientallen organisaties die zich inzetten voor het afzweren van dierenmishandeling in de kledingindustrie.