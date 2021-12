H&M België lanceert eerste vintage collectie samen met Le Freddie

H&M België stapt de vintagewereld in dankzij een samenwerking met Antwerps vintagelabel Le Freddie, zo is te lezen in een persbericht. “Het is de allereerste keer dat H&M samenwerkt met een Belgisch merk én het is ook de eerste vintage collectie in de H&M rekken,” aldus het statement.

De collectie is gecureerd door Le Freddie en H&M. In de selectie spelen invloeden uit de jaren ‘70 en ‘80 uit de vorige eeuw een hoofdrol. “Zo wordt er volop ingespeeld op de romantische trend waar Le Freddie naam heeft gemaakt: veel kant, blouses met grote kragen en lange jurken met bloemenprints.

“We zien dat het bewustzijn en de interesse voor circulaire mode toeneemt onder klanten,” aldus Pär Lindbäck, Country Sales Manager voor H&M Belgium-Luxembourg-France, in het persbericht. “Bij H&M zijn we dan ook erg enthousiast om met Le Freddie samen te werken aan dit unieke project. Samen zijn we ervan overtuigd dat deze collectie het leven van mode kan verlengen. We zijn erg blij om samen te werken met een lokale speler om klanten te inspireren en te motiveren om samen met H&M en Le Freddie bij te dragen aan een betere en duurzamere mode-industrie.”

De collectie zal te koop zijn bij drie H&M-winkels: die in Antwerpen, Gent en Brussel. De collectie is te koop vanaf 3 februari 2022.