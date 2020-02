H&M eerste retailer die innovatief materiaal Circulose gebruikt

Circulose: een innovatief materiaal gemaakt van chemisch gerecyclede vezels. Het materiaal wordt nu voor het eerst op commerciële schaal gebruikt en wel door H&M. De Zweedse retailer maakt gebruik van Circulose in de nieuwe H&M Conscious Exclusive collectie, zo meldt het in een persbericht.

Circulose is een materiaal dat is ontwikkeld, geproduceerd en gepatenteerd door Re:newcell. De nieuwe vezel bestaat uit textielafval. Het vervangt grondproducten op commerciële schaal zonder in te leveren op kwaliteit. Katoen en viscose vezels worden gerecycled met een systeem dat een closed loop heeft voor water en chemicaliën. Het item in de Conscious Exclusive collectie bestaat uit een mix van 50 procent Circulose en 50 procent viscose van FSC-gecertificeerd hout. De Circulose die voor het item is gebruikt, bestaat uit gerecyclede jeans.

“Dit is een enorme stap voor de industrie. Mensen kunnen voor het eerst een winkel binnenlopen en kleding kopen gemaakt van Circulose,” aldus Patrik Lundström, CEO van Re:newcell in het persbericht. “We zijn immens trots hiervoor samen te werken met de H&M Group [...]. Samen hebben we bewezen dat textiel-tot-textiel recycling op grote schaal werkt.” De H&M Group ondersteunt Re:newcell als sinds de start van de het bedrijf.

Beeld: H&M group