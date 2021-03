H&M en Good News lanceren unisex sneakercollectie van bananenplanten en druivenleer

De Zweedse multinational H&M kondigde onlangs een duurzame kledingcollectie aan en zet nu een nieuwe stap op het gebied van materiaalinnovatie. De modegigant heeft een unisex schoenencollectie gelanceerd in samenwerking met het Londense Good News en gemaakt van het plantaardige materiaal Bananatex. Dit hebben Good News en H&M aangekondigd in een persbericht.

Het Britse duurzame schoenenmerk Good News werd in 2016 opgericht door Nia Jones en Ben Tattersall en staat bekend om zijn “speelse sneakers met retro-design”, aldus Bananatex in een eigen persbericht. Het schoenenmerk heeft nu een unisex sneakercollectie ontworpen speciaal voor H&M.

De collectie bestaat uit zeven unisex sneaker modellen en een paar slippers in een “levendig kleurenpalet geïnspireerd op de jaren zeventig”, aldus H&M en Good News in het gezamenlijk persbericht. Daarnaast zijn er ook nog drie modellen van de sneaker stijlen ontworpen voor kinderen. De H&M x Good News unisex collectie is vanaf 1 april te koop in de H&M webshop en in een aantal H&M winkels. De kindercollectie is vanaf 1 april te koop via de H&M webshop.

Bananenplanten en druivenleer

Het gaat om een primeur op het gebied van materiaal-innovatie, om precies te zijn next-gen materialen, voor de Zweedse modeketen H&M. Zakenpartner Bananatex meldt in het persbericht dat er een combinatie is gebruikt van verschillende innovatieve materialen. De Bananatex stof (gemaakt van bananenbladeren, red.) wordt voor de bovenkant van de zwarte low top sneaker gebruikt alsook veganistisch druivenleer, met de merknaam Vegea. Hieraan worden vervolgens andere duurzame materialen toegevoegd zoals gerecyclede rubberen zolen en gerecycled katoen, aldus H&M en Good News in het persbericht.

De oprichters van Good News hopen dat de samenwerking verandering teweeg zal brengen en grote bedrijven als H&M bewuster omgaan met de productie van mode-artikelen. “Hopelijk kunnen we actie en verandering aanmoedigen bij andere merken. We moeten gezamenlijk onze bijdrage leveren aan positieve verandering. De wereld heeft op dit moment behoefte aan eenheid in plaats van bedrijven die concurreren.”

Het gepatenteerde product Bananatex dat gebruikt wordt voor de sneakers is ontwikkeld door het Zwitserse tassenmerk Qwstion in samenwerking met een eigen garenspecialist en weefpartner in Taiwan, meldt Bananatex in het eigen persbericht.