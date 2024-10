Retailer H&M brengt een nieuwe collectie uit in samenwerking met het Deense merk Rotate. “De H&M-collectie viert de nieuwe Scandinavische glamour. Het is een afwijzing van tradities en bevordert vertrouwen en durf voor degenen die het dragen,” aldus de creatieve directeuren van Rotate, Jeanette Madsen en Thora Valdimars, in een persbericht.

H&M en Rotate brengen 'Scandinavische glamour' op de markt. Credits: H&M

De H&M X Rotate collectie bestaat uit een reeks jurken, bijpassende sets en opvallende feestkleding. Het bevat ook denim in Rotate-stijl. Te weten: lichtgrijs met een zilveren coating. Als accessoires zijn er een sjaal en een tote bag met zebra-print beschikbaar. Rotate brengt enkele van zijn kenmerkende stijlen naar H&M: brede schouders, puffmouwen, peplum details, diepe uitsnijdingen en levendige prints.

Daarnaast voegt het merk voor deze nieuwe collectie eyecatchers zoals glanzend zwarte organza, metalen details, lichte mesh-stof met pailletten en zebra-print toe. Het kleurenpalet bestaat uit klassiek zwart en bordeaux, met accenten van roze, wit en glanzend zilver.

H&M brengt een nieuwe collectie uit met Rotate Credits: H&M

Rotate is opgericht in 2018 door Madsen en Valdimars. Ze onderstrepen: “Vanaf het begin staat Rotate synoniem voor glamour en extravagantie, geïnspireerd op de silhouetten van de jaren 80, maar dan gericht op de moderne vrouw." De collectie is geïnspireerd door Rotate's muzen zoals Blondie, Michelle Pfeiffer en prinses Diana.

Ann-Sofie Johansson, directeur ontwerp dameskleding en creatief adviseur van H&M deelt: “We zijn verheugd om opnieuw samen te werken met Rotate. Jeanette en Thora hebben een speciaal oog voor vrolijke en verfijnde ontwerpen die ervoor zorgen dat mensen zich goed voelen over zichzelf. Dat is wat iedereen wil voor het feestseizoen en daarna."

Een bijpassende set Credits: H&M

H&M x Rotate Credits: H&M

De collectie bestaat uit 15 items en wordt op 10 oktober gelanceerd in 12 markten, waaronder Nederland en België. De collectie is exclusief verkrijgbaar op HM.com en in geselecteerde winkels. Vier items uit de collectie zijn ook te huur in winkels in Amsterdam, Berlijn, Londen en Stockholm: de Deviana jurk, de Carmen jurk, de zwarte Kim jurk en de Herla jurk.