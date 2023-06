H&M Foundation verdubbelt subsidie en winnaars Global Change Award

H&M Foundation verdubbelt de subsidie en de winnaars van de Global Change Award, zo maakt de foundation bekend in een persbricht. Dit jaar winnen niet vijf, maar tien deelnemers een prijs en delen zij maar liefst twee miljoen euro.

“We hebben de behoefte om innovaties te ondersteunen die de hele mode-industrie kunnen transformeren - daarom verdubbelen we de subsidie en het aantal winnaars. We geven deze innovators in totaal twee miljoen euro en toegang tot ons acceleratorprogramma - maar we geven ook de industrie de kans om in contact te komen met deze briljante innovators. Ik ben benieuwd naar de impact die deze innovators zullen hebben op de industrie”, aldus Karl-Johan Persson, bestuurslid van de H&M Foundation en voorzitter van de H&M Group, in het persbericht.

De winnaars in de categorie materiaal zijn: Algreen (UK), Alt Tex (Canada), KbCols Sciences (India), Nanoloom (UK), PhycoLabs (Brazilië) en Rethread Africa (Kenia). In de recycling-tak winnen DyeRecycle (UK), Refiberd (US) en Tereform (US) een prijs. In de ontwerpcategorie komt SXD (US) als winnaar uit de bus.

De Global Change Award is een innovatie-uitdaging voor beginnende ondernemers die op zoek zijn naar knappe koppen die de modewereld kunnen veranderen. Elk jaar selecteert en ondersteunt de foundation de vijf innovaties met de grootste impact, met als uiteindelijke doel een toekomst waarin positieve mode de norm is.