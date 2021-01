H&M kondigt nieuwe designersamenwerking aan: Simone Rocha

H&M voegt Ierse modeontwerper Simone Rocha toe aan de lijst van ontwerpers waarmee het heeft samengewerkt. Voor de samenwerking met H&M ontwerpt Rocha ook voor het eerst een heren- en kinderkleding collectie, aldus het persbericht.

Simone Rocha is van oorsprong een damesmode ontwerper en maakt voor de H&M collectie dus een uitstap naar kinder- en herenmode. “De collectie is een uitnodiging om de dromerige wereld van de designer te betreden,” aldus het bericht. Rocha heeft zich laten inspireren door tradities en ambachten uit Hong Kong en elementen uit de kunstgeschiedenis. Ze nam ook favorieten uit haar eigen archief en gaf deze voor H&M een moderne twist.

Simone Rocha nieuwste designersamenwerking van H&M

“Simone Rocha stond al een tijdje op de wensenlijst van H&M. Het was enorm inspirerend om samen te werken met een ontwerpster die zoveel tijd besteedt aan de moderne vrouw en feminisme, en die zich daarnaast als geen ander verdiept in vakmanschap en design – van het proces van het ontwikkelen van speciale creaties, tot het vormen van silhouetten en decoratie. Elk item in deze collectie is het resultaat van jarenlang werk en zorgvuldig onderzoek, en is daarom echt uniek. Deze samenwerking geeft een nieuw publiek de mogelijkheid om zo’n bijzonder stuk designgeschiedenis te bezitten," aldus Ann-Sofie Johansson, van H&M, in het bericht.

Met de samenwerking met H&M viert Rocha ook het tienjarig bestaan van haar label. “Ik ben zo blij dat ik samen met H&M aan deze bijzondere collectie heb gewerkt. Dit is echt een eerbetoon aan mijn kenmerkende stijl en de invloeden die mij hebben gevormd. Als ontwerper en als klant ben ik een groot fan van de eerdere samenwerkingen van H&M. De collecties met Margiela, Alber Elbaz, Comme des Garcons - het is zo'n geweldige lijst van namen en ik ben er trots op om nu aan dit rijtje te worden toegevoegd," aldus Rocha in het bericht.

De collectie ligt vanaf 11 maart in de (online) winkels van H&M.