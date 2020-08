H&M lanceert collectie met streetwear website Highsnobiety

H&M heeft de handen ineen geslagen met streetwear website Highsnobiety. De twee lanceren een capsule collectie genaamd ‘ Blank Staples’, zo blijkt uit een persbericht van H&M.

“Highsnobiety kan niet wachten om Blank Staples tot leven te zien komen bij de klanten van H&M. Met de verfijnde collectie kunnen alle open minded, creatieve fashion fans op een geweldige manier hun eigen stijl laten zien”, aldus David Fischer, oprichter en CEO van Highsnobiety, in het persbericht. De collectie bestaat uit blanco basics van hoogwaardig duurzaam katoen. De collectie is ontworpen met de achterliggende gedachte dat iedereen de items op zijn of haar manier kan stylen of ‘verrijken met een eigen design’, aldus het bericht. Ook de neklabels en hangtags zijn blanco gebleven zodat deze ook bewerkt kunnen worden.

“Met Blank Staples lanceert H&M iets dat perfect aansluit bij de manier waarop we fashion vandaag de dag benaderen: Het gaat om het creėren van iets waardevols, en dat doen we met deze ultieme, hoogwaardige essentials die onmisbaar zijn in elke garderobe, en ook nog eens uitermate geschikt voor een eigen creatieve verrijking. We konden ons hiervoor geen betere partner voorstellen dan Highsnobiety”, zegt Ross Lydon, Head of menswear design bij H&M.

De collectie ligt vanaf 3 september in geselecteerde winkels en is vanaf dat moment ook verkrijgbaar op de website van H&M.